Aug 7 (Gracenote) - Olympic swimming women's 100m butterfly final result in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Sarah Sjoestroem (Sweden) 55.48 seconds WR 2. Penelope Oleksiak (Canada) 56.46 3. Dana Vollmer (U.S.) 56.63 4. Chen Xinyi (China) 56.72 5. Lu Ying (China) 56.76 6. Rikako Ikee (Japan) 56.86 7. Emma McKeon (Australia) 57.05 8. Jeanette Ottesen (Denmark) 57.17