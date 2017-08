Olympics-Swimming-Women's 100m breaststroke semifinal results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic swimming women's 100m breaststroke semifinal results in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Lilly King (U.S.) 1 minute 5.70 seconds Q 2. Yuliya Efimova (Russia) 1:05.72 Q 3. Shi Jinglin (China) 1:06.31 Q 4. Ruta Meilutyte (Lithuania) 1:06.44 Q 5. Katie Meili (U.S.) 1:06.52 Q 5. Alia Atkinson (Jamaica) 1:06.52 Q 7. Hilda Luthersdottir (Iceland) 1:06.71 Q 8. Rachel Nicol (Canada) 1:06.73 Q 9. Jennie Johansson (Sweden) 1:07.06 10. Rikke Moller Pedersen (Denmark) 1:07.07 11. Taylor McKeown (Australia) 1:07.12 12. Satomi Suzuki (Japan) 1:07.18 13. Chloe Tutton (Britain) 1:07.29 14. Viktoriya Zeynep Gunes (Turkey) 1:07.41 15. Kanako Watanabe (Japan) 1:07.43 16. Jessica Vall (Spain) 1:07.55