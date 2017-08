Aug 7 (Gracenote) - Olympic swimming women's 400m freestyle final result in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Katie Ledecky (U.S.) 3 minutes 56.46 seconds WR 2. Jazmin Carlin (Britain) 4:01.23 3. Leah Smith (U.S.) 4:01.92 4. Boglarka Kapas (Hungary) 4:02.37 5. Brittany MacLean (Canada) 4:04.69 6. Tamsin Cook (Australia) 4:05.30 7. Jessica Ashwood (Australia) 4:05.68 8. Coralie Balmy (France) 4:06.98