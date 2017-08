Olympics-Swimming-Women's 100m backstroke semifinal results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic swimming women's 100m backstroke semifinal results in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Kathleen Baker (U.S.) 58.84 seconds Q 2. Katinka Hosszu (Hungary) 58.94 Q 3. Fu Yuanhui (China) 58.95 Q 4. Madison Wilson (Australia) 59.03 Q 5. Kylie Masse (Canada) 59.06 Q 6. Mie Nielsen (Denmark) 59.18 Q 7. Emily Seebohm (Australia) 59.32 Q 8. Olivia Smoliga (U.S.) 59.35 Q 9. Anastasiia Fesikova (Russia) 59.68 10. Georgia Davies (Britain) 59.85 11. Kirsty Coventry (Zimbabwe) 1:00.26 12. Dominique Bouchard (Canada) 1:00.54 13. Matea Samardzic (Croatia) 1:00.60 14. Eyglo Gustafsdottir (Iceland) 1:00.65 15. Duane Da Rocha (Spain) 1:00.85 16. Wang Xueer (China) 1:01.44