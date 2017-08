Olympics-Swimming-Women's 200m freestyle heats results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic swimming women's 200m freestyle heats results in Rio de Janeiro on Monday. 1. Katie Ledecky (U.S.) 1 minute 55.01 seconds Q 2. Emma McKeon (Australia) 1:55.80 Q 3. Sarah Sjoestroem (Sweden) 1:56.11 Q 4. Charlotte Bonnet (France) 1:56.26 Q 5. Federica Pellegrini (Italy) 1:56.37 Q 6. Shen Duo (China) 1:56.52 Q 7. Michelle Coleman (Sweden) 1:56.54 Q 8. Ai Yanhan (China) 1:56.77 Q 9. Siobhan Haughey (Hong Kong, China) 1:56.91 Q 10. Bronte Barratt (Australia) 1:56.93 Q 11. Veronika Popova (Russia) 1:57.08 Q 12. Missy Franklin (U.S.) 1:57.12 Q 13. Katerine Savard (Canada) 1:57.15 Q 14. Manuella Lyrio (Brazil) 1:57.28 Q 15. Femke Heemskerk (Netherlands) 1:57.68 Q 16. Brittany MacLean (Canada) 1:57.74 Q 17. Chihiro Igarashi (Japan) 1:57.88 18. Arina Openysheva (Russia) 1:58.05 19. Melanie Costa (Spain) 1:58.19 20. Annika Bruhn (Germany) 1:58.48 21. Rikako Ikee (Japan) 1:58.49 22. Nina Rangelova (Bulgaria) 1:58.57 23. Coralie Balmy (France) 1:58.83 24. Alice Mizzau (Italy) 1:59.16 25. Ajna Kesely (Hungary) 1:59.20 26. Robin Neumann (Netherlands) 1:59.23 27. Georgia Coates (Britain) 1:59.33 28. Evelyn Verraszto (Hungary) 1:59.44 29. Camille Cheng (Hong Kong, China) 1:59.71 30. Katarina Simonovic (Serbia) 2:00.06 31. Barbora Seemanova (Czech Republic) 2:00.26 32. Eleanor Faulkner (Britain) 2:00.51 33. Anastasia Bogdanovski (FYR Macedonia) 2:00.52 34. Patricia Castro (Spain) 2:00.71 35. Larissa Oliveira (Brazil) 2:00.76 36. Elisbet Gamez (Cuba) 2:01.08 37. Joanna Evans (Bahamas) 2:01.27 38. Sara Pastrana (Honduras) 2:03.19 39. Andrea Cedron (Peru) 2:05.33 40. Matelita Buadromo (Fiji) 2:05.49 41. Shivani Shivani (India) 2:09.30 42. Kaya Adwoa Forson (Ghana) 2:16.02 . Andrea Murez (Israel) DNS