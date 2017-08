Olympics-Swimming-Women's 200m individual medley heats results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic swimming women's 200m individual medley heats results in Rio de Janeiro on Monday. 1. Katinka Hosszu (Hungary) 2 minutes 7.45 seconds Q 2. Siobhan-Marie O'Connor (Britain) 2:08.44 Q 3. Melanie Margalis (U.S.) 2:09.62 Q 4. Maya DiRado (U.S.) 2:10.24 Q 5. Miho Teramura (Japan) 2:10.34 Q 6. Alicia Coutts (Australia) 2:10.52 Q 7. Ye Shiwen (China) 2:10.56 Q 8. Sydney Pickrem (Canada) 2:11.06 Q 9. Zsuzsanna Jakabos (Hungary) 2:11.69 Q 10. Kim Seoyeong (Korea) 2:11.75 Q 11. Runa Imai (Japan) 2:11.78 Q 12. Hannah Miley (Britain) 2:11.84 Q 13. Alexandra Wenk (Germany) 2:12.46 Q 14. Erika Seltenreich-Hodgson (Canada) 2:12.56 Q 15. Mireia Belmonte (Spain) 2:12.58 Q 16. Victoria Andreeva (Russia) 2:13.01 Q 17. Kotuku Ngawati (Australia) 2:13.05 18. Joanna Maranhao (Brazil) 2:13.06 19. Maria Ugolkova (Switzerland) 2:13.77 20. Stina Gardell (Sweden) 2:14.41 21. Barbora Zavadova (Czech Republic) 2:14.45 22. Luisa Trombetti (Italy) 2:14.66 23. Zhou Min (China) 2:14.81 24. Africa Zamorano (Spain) 2:14.87 25. Tanja Kylliaeinen (Finland) 2:14.97 26. Lisa Zaiser (Austria) 2:15.23 27. Anja Crevar (Serbia) 2:15.33 28. Sara Franceschi (Italy) 2:15.61 29. Louise Hansson (Sweden) 2:15.66 30. Fantine Lesaffre (France) 2:15.71 30. Lena Kreundl (Austria) 2:15.71 32. Nam Yoo-Sun (Korea) 2:16.11 33. Thi Anh Vien Nguyen (Vietnam) 2:16.20 34. Marrit Steenbergen (Netherlands) 2:16.59 35. Victoria Kaminskaya (Portugal) 2:16.78 36. Simona Baumrtova (Czech Republic) 2:17.21 37. Virginia Bardach (Argentina) 2:17.94 38. Ranohon Amanova (Uzbekistan) 2:18.97 39. Katarzyna Baranowska (Poland) 2:19.03 . Siobhan Haughey (Hong Kong, China) DNS