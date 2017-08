Aug 8 (Gracenote) - Olympic swimming women's 100m backstroke final result in Rio de Janeiro on Monday. 1. Katinka Hosszu (Hungary) 58.45 seconds 2. Kathleen Baker (U.S.) 58.75 3. Kylie Masse (Canada) 58.76 3. Fu Yuanhui (China) 58.76 5. Mie Nielsen (Denmark) 58.80 6. Olivia Smoliga (U.S.) 58.95 7. Emily Seebohm (Australia) 59.19 8. Madison Wilson (Australia) 59.23