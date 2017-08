Aug 8 (Gracenote) - Olympic swimming women's 100m breaststroke final result in Rio de Janeiro on Monday. 1. Lilly King (U.S.) 1 minute 4.93 seconds OR 2. Yuliya Efimova (Russia) 1:05.50 3. Katie Meili (U.S.) 1:05.69 4. Shi Jinglin (China) 1:06.37 5. Rachel Nicol (Canada) 1:06.68 6. Hilda Luthersdottir (Iceland) 1:07.18 7. Ruta Meilutyte (Lithuania) 1:07.32 8. Alia Atkinson (Jamaica) 1:08.10