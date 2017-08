Olympics-Swimming-Women's 200m individual medley semifinal results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic swimming women's 200m individual medley semifinal results in Rio de Janeiro on Monday. 1. Siobhan-Marie O'Connor (Britain) 2 minutes 7.57 seconds Q 2. Katinka Hosszu (Hungary) 2:08.13 Q 3. Maya DiRado (U.S.) 2:08.91 Q 4. Ye Shiwen (China) 2:09.33 Q 5. Melanie Margalis (U.S.) 2:10.10 Q 6. Alicia Coutts (Australia) 2:10.35 Q 7. Sydney Pickrem (Canada) 2:10.57 Q 8. Victoria Andreeva (Russia) 2:10.87 Q 9. Miho Teramura (Japan) 2:11.03 10. Zsuzsanna Jakabos (Hungary) 2:12.05 11. Alexandra Wenk (Germany) 2:12.13 12. Kim Seoyeong (Korea) 2:12.15 12. Hannah Miley (Britain) 2:12.15 14. Erika Seltenreich-Hodgson (Canada) 2:12.25 15. Runa Imai (Japan) 2:12.53 16. Mireia Belmonte (Spain) 2:13.33