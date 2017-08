Olympics-Swimming-Women's 200m butterfly heats results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic swimming women's 200m butterfly heats results in Rio de Janeiro on Tuesday. 1. Mireia Belmonte (Spain) 2 minutes 6.64 seconds Q 2. Cammile Adams (U.S.) 2:06.67 Q 2. Hali Flickinger (U.S.) 2:06.67 Q 4. Liliana Szilagyi (Hungary) 2:06.99 Q 5. Madeline Groves (Australia) 2:07.02 Q 6. Suzuka Hasegawa (Japan) 2:07.35 Q 7. Natsumi Hoshi (Japan) 2:07.37 Q 8. Zhang Yufei (China) 2:07.55 Q 9. Franziska Hentke (Germany) 2:07.59 Q 10. Brianna Throssell (Australia) 2:07.76 Q 11. Martina Van Berkel (Switzerland) 2:08.00 Q 12. Zhou Yilin (China) 2:08.21 Q 13. An Sehyeon (Korea) 2:08.42 Q 14. Anja Klinar (Slovenia) 2:08.43 Q 15. Alessia Polieri (Italy) 2:08.95 Q 16. Audrey Lacroix (Canada) 2:09.21 Q 17. Stefania Pirozzi (Italy) 2:09.40 18. Lara Grangeon (France) 2:09.69 19. Aimee Willmott (Britain) 2:09.71 20. Judit Ignacio (Spain) 2:09.82 21. Park Jinyoung (Korea) 2:09.99 22. Nida Ustundag (Turkey) 2:10.02 23. Andreina Pinto (Venezuela) 2:10.60 24. Joanna Maranhao (Brazil) 2:10.69 25. Helena Gasson (New Zealand) 2:12.18 26. Virginia Bardach (Argentina) 2:13.58 27. Maria Fernanda Far (Panama) 2:23.89 . Katinka Hosszu (Hungary) DNS