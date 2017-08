Olympics-Swimming-Women's 200m butterfly semifinal results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic swimming women's 200m butterfly semifinal results in Rio de Janeiro on Tuesday. 1. Madeline Groves (Australia) 2 minutes 5.66 seconds Q 2. Mireia Belmonte (Spain) 2:06.06 Q 3. Zhou Yilin (China) 2:06.52 Q 4. Natsumi Hoshi (Japan) 2:06.74 Q 5. Zhang Yufei (China) 2:06.95 Q 6. Hali Flickinger (U.S.) 2:07.02 Q 7. Brianna Throssell (Australia) 2:07.19 Q 8. Cammile Adams (U.S.) 2:07.22 Q 9. Suzuka Hasegawa (Japan) 2:07.33 10. Liliana Szilagyi (Hungary) 2:07.34 11. Franziska Hentke (Germany) 2:07.67 12. Martina van Berkel (Switzerland) 2:07.90 13. An Sehyeon (Korea) 2:08.69 14. Alessia Polieri (Italy) 2:09.35 15. Anja Klinar (Slovenia) 2:09.44 16. Audrey Lacroix (Canada) 2:09.95