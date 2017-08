Aug 9 (Gracenote) - Olympic swimming women's 200m individual medley final result in Rio de Janeiro on Tuesday. 1. Katinka Hosszu (Hungary) 2 minutes 6.58 seconds 2. Siobhan-Marie O'Connor (Britain) 2:06.88 3. Maya DiRado (U.S.) 2:08.79 4. Melanie Margalis (U.S.) 2:09.21 5. Alicia Coutts (Australia) 2:10.88 6. Sydney Pickrem (Canada) 2:11.22 7. Victoria Andreeva (Russia) 2:12.28 8. Ye Shiwen (China) 2:13.56