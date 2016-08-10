Olympics-Swimming-Women's 4 x 200m freestyle relay heats results

Aug 10 (Gracenote) - Olympic swimming women's 4 x 200m freestyle relay heats results in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. U.S. Allison Schmitt/Missy Franklin/Melanie Margalis/Cierra Runge 7 minutes 47.77 seconds Q 2. Australia Leah Neale/Bronte Barratt/Tamsin Cook/Jessica Ashwood 7:49.24 Q 3. China Ai Yanhan/Zhang Yuhan/Dong Jie/Wang Shijia 7:49.58 Q 4. Russia Victoria Andreeva/Arina Openysheva/Daria Mullakaeva/Veronika Popova 7:50.52 Q 5. Hungary Evelyn Verraszto/Ajna Kesely/Boglarka Kapas/Katinka Hosszu 7:51.17 Q 6. Canada Katerine Savard/Taylor Ruck/Emily Overholt/Kennedy Goss 7:51.99 Q 7. Japan Chihiro Igarashi/Rikako Ikee/Tomomi Aoki/Sachi Mochida 7:52.50 Q 8. Sweden Louise Hansson/Michelle Coleman/Ida Marko-Varga/Sarah Sjoestroem 7:53.43 Q 9. Britain Siobhan-Marie O'Connor/Georgia Coates/Hannah Miley/Camilla Hattersley 7:54.17 10. France Coralie Balmy/Cloe Hache/Charlotte Bonnet/Margaux Fabre 7:55.55 11. Brazil Manuella Lyrio/Jessica Cavalheiro/Gabrielle Goncalves Roncatto/Larissa Oliveira 7:55.68 12. Germany Annika Bruhn/Leonie Kullmann/Paulina Schmiedel/Sarah Koehler 7:56.74 13. Italy Alice Mizzau/Martina De Memme/Chiara Masini Luccetti/Federica Pellegrini 7:57.74 14. Netherlands Marrit Steenbergen/Esmee Vermeulen/Andrea Kneppers/Robin Neumann 7:58.74 15. Slovenia Janja Segel/Anja Klinar/Tjasa Pintar/Tjasa Oder 8:02.22 16. Spain Melanie Costa/Patricia Castro/Fatima Gallardo/Africa Zamorano 8:03.74