Olympics-Swimming-Women's 100m freestyle semifinal results

Aug 10 (Gracenote) - Olympic swimming women's 100m freestyle semifinal results in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Cate Campbell (Australia) 52.71 seconds Q 2. Penelope Oleksiak (Canada) 52.72 Q 3. Simone Manuel (U.S.) 53.11 Q 4. Sarah Sjoestroem (Sweden) 53.16 Q 5. Bronte Campbell (Australia) 53.29 Q 6. Jeanette Ottesen (Denmark) 53.35 Q 7. Ranomi Kromowidjojo (Netherlands) 53.42 Q 8. Abbey Weitzeil (U.S.) 53.53 Q 9. Zhu Menghui (China) 53.98 10. Chantal VanLandeghem (Canada) 54.00 11. Pernille Blume (Denmark) 54.19 12. Rikako Ikee (Japan) 54.31 13. Aliaksandra Herasimenia (Belarus) 54.34 14. Miki Uchida (Japan) 54.39 15. Charlotte Bonnet (France) 54.54 16. Etiene Medeiros (Brazil) 54.59