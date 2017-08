Aug 10 (Gracenote) - Olympic swimming women's 200m butterfly final result in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Mireia Belmonte (Spain) 2 minutes 4.85 seconds 2. Madeline Groves (Australia) 2:04.88 3. Natsumi Hoshi (Japan) 2:05.20 4. Cammile Adams (U.S.) 2:05.90 5. Zhou Yilin (China) 2:07.37 6. Zhang Yufei (China) 2:07.40 7. Hali Flickinger (U.S.) 2:07.71 8. Brianna Throssell (Australia) 2:07.87