Olympics-Swimming-Women's 200m breaststroke semifinal results

Aug 10 (Gracenote) - Olympic swimming women's 200m breaststroke semifinal results in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Taylor McKeown (Australia) 2 minutes 21.69 seconds Q 2. Rie Kaneto (Japan) 2:22.11 Q 3. Molly Renshaw (Britain) 2:22.33 Q 4. Shi Jinglin (China) 2:22.37 Q 5. Rikke Moller Pedersen (Denmark) 2:22.45 Q 6. Yuliya Efimova (Russia) 2:22.52 Q 7. Chloe Tutton (Britain) 2:22.71 Q 8. Kierra Smith (Canada) 2:22.87 Q 9. Viktoriya Zeynep Gunes (Turkey) 2:23.49 10. Jessica Vall (Spain) 2:24.22 11. Hilda Luthersdottir (Iceland) 2:24.41 12. Lilly King (U.S.) 2:24.59 13. Kanako Watanabe (Japan) 2:25.10 14. Jenna Laukkanen (Finland) 2:25.14 15. Sofia Andreeva (Russia) 2:25.90 16. Molly Hannis (U.S.) 2:26.80