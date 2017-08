Olympics-Swimming-Women's 4 x 200m freestyle relay final results

Aug 10 (Gracenote) - Olympic swimming women's 4 x 200m freestyle relay final result in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. U.S. Allison Schmitt/Leah Smith/Maya DiRado/Katie Ledecky 7 minutes 43.03 seconds 2. Australia Leah Neale/Emma McKeon/Bronte Barratt/Tamsin Cook 7:44.87 3. Canada Katerine Savard/Taylor Ruck/Brittany MacLean/Penelope Oleksiak 7:45.39 4. China Shen Duo/Ai Yanhan/Dong Jie/Zhang Yuhan 7:47.96 5. Sweden Michelle Coleman/Ida Marko-Varga/Sarah Sjoestroem/Louise Hansson 7:50.26 6. Hungary Zsuzsanna Jakabos/Ajna Kesely/Boglarka Kapas/Katinka Hosszu 7:51.03 7. Russia Veronika Popova/Victoria Andreeva/Daria K Ustinova/Arina Openysheva 7:53.26 8. Japan Chihiro Igarashi/Sachi Mochida/Tomomi Aoki/Rikako Ikee 7:56.76