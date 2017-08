UPDATE 1-Olympics-Swimming-Women's 800m freestyle heats results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic swimming women's 800m freestyle heats results in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Katie Ledecky (U.S.) 8 minutes 12.86 seconds Q OR 2. Boglarka Kapas (Hungary) 8:19.43 Q 3. Jazmin Carlin (Britain) 8:19.67 Q 4. Leah Smith (U.S.) 8:21.43 Q 5. Lotte Friis (Denmark) 8:22.54 Q 6. Jessica Ashwood (Australia) 8:22.57 Q 7. Sarah Koehler (Germany) 8:24.65 Q 8. Mireia Belmonte (Spain) 8:25.55 Q 9. Lauren Boyle (New Zealand) 8:25.84 10. Brittany MacLean (Canada) 8:26.43 11. Hou Yawen (China) 8:30.59 12. Andreina Pinto (Venezuela) 8:30.92 13. Tjasa Oder (Slovenia) 8:33.14 14. Eva Risztov (Hungary) 8:33.36 15. Camilla Hattersley (Britain) 8:33.65 16. Emma Robinson (New Zealand) 8:33.73 17. Kristel Koebrich (Chile) 8:34.34 18. Zhang Yuhan (China) 8:35.32 19. Maria Vilas (Spain) 8:36.43 20. Tamsin Cook (Australia) 8:36.62 21. Julia Hassler (Liechtenstein) 8:38.19 22. Valerie Gruest (Guatemala) 8:39.80 23. Joanna Evans (Bahamas) 8:42.93 24. Tamila Holub (Portugal) 8:45.36 25. Leonie Beck (Germany) 8:47.47 26. Arina Openysheva (Russia) 8:48.89 27. Talita Te Flan (Ivory Coast) 9:07.21 . Martina De Memme (Italy) DNS . Anja Klinar (Slovenia) DNS . Sharon van Rouwendaal (Netherlands) DNS