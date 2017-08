Olympics-Swimming-Women's 200m backstroke heats results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic swimming women's 200m backstroke heats results in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Katinka Hosszu (Hungary) 2 minutes 6.09 seconds Q 2. Hilary Caldwell (Canada) 2:07.40 Q 3. Maya DiRado (U.S.) 2:08.60 Q 4. Lisa Graf (Germany) 2:08.67 Q 4. Belinda Hocking (Australia) 2:08.67 Q 6. Liu Yaxin (China) 2:08.84 Q 7. Dominique Bouchard (Canada) 2:08.87 Q 8. Daryna Zevina (Ukraine) 2:08.88 Q 9. Kirsty Coventry (Zimbabwe) 2:08.91 Q 10. Emily Seebohm (Australia) 2:09.00 Q 11. Missy Franklin (U.S.) 2:09.36 Q 12. Eyglo Gustafsdottir (Iceland) 2:09.62 Q 13. Daria K Ustinova (Russia) 2:09.96 Q 14. Anastasiia Fesikova (Russia) 2:10.39 Q 15. Matea Samardzic (Croatia) 2:10.51 Q 16. Jenny Mensing (Germany) 2:10.68 Q 17. Margherita Panziera (Italy) 2:10.92 18. Claudia Lau (Hong Kong, China) 2:10.94 19. Duane Da Rocha (Spain) 2:11.17 20. Alicja Tchorz (Poland) 2:11.40 21. Ekaterina Avramova (Turkey) 2:12.98 22. Reka Gyorgy (Hungary) 2:12.99 23. Simona Baumrtova (Czech Republic) 2:13.26 24. Martina van Berkel (Switzerland) 2:13.46 25. Africa Zamorano (Spain) 2:13.74 26. Natsumi Sakai (Japan) 2:13.99 27. Chen Jie (China) 2:14.18 28. Yessy Yosaputra (Indonesia) 2:20.88