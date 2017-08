Olympics-Synchronised swimming-Women's duet preliminary round results

Aug 15 (Gracenote) - Olympic synchronised swimming women's duet preliminary round results in Rio de Janeiro on Monday. 1. Natalia Ishchenko/Svetlana Romashina (Russia) 194.524 Q points 2. Huang Xuechen/Sun Wenyan (China) 191.436 Q 3. Yukiko Inui/Risako Mitsui (Japan) 187.521 Q 4. Lolita Ananasova/Anna Voloshyna (Ukraine) 186.669 Q 5. Ona Carbonell/Gemma Mengual (Spain) 186.269 Q 6. Linda Cerruti/Costanza Ferro (Italy) 181.574 Q 7. Jacqueline Simoneau/Karine Thomas (Canada) 179.358 Q 8. Laura Auge/Margaux Chretien (France) 173.149 Q 9. Anita Alvarez/Mariya Koroleva (U.S.) 172.894 Q 10. Evangelia Papazoglou/Evangelia Platanioti (Greece) 171.455 Q 11. Karem Achach/Nuria Diosdado (Mexico) 170.660 Q 12. Anna Maria Alexandri/Eirini Alexandri (Austria) 170.330 Q 13. Luisa Borges/Maria Eduarda Miccuci (Brazil) 167.334 14. Sophie Giger/Sascia Kraus (Switzerland) 166.903 15. Alexandra Nemich/Yekaterina Nemich (Kazakhstan) 162.869 16. Estefania Alvarez Piedrahita/Monica Arango Estrada (Colombia) 160.803 17. Katie Clark/Olivia Federici (Britain) 160.732 18. Sona Bernardova/Alzbeta Dufkova (Czech Republic) 160.597 19. Etel Sanchez/Sofia Sanchez (Argentina) 159.316 20. Anastasia Gloushkov Leventhal/Ievgeniia Tetelbaum (Israel) 158.349 21. Iryna Limanouskaya/Veronika Yesipovich (Belarus) 157.991 22. Nada Daabousova/Jana Labathova (Slovakia) 156.061 23. Samia Ahmed/Dara Hassanien (Egypt) 154.131 24. Nikita Pablo/Amber Rose Stackpole (Australia) 148.403