Aug 19 (Gracenote) - Olympic taekwondo men's welterweight 68-80kg quarterfinal results in Rio de Janeiro on Friday. Cheikh Sallah Cisse (Cote D'Ivoire) beat Tahir Guelec (Germany) 7-1 Oussama Oueslati (Tunisia) beat Liu Wei-Ting (Taiwan) 1-0 Milad Beigi Harchegani (Azerbaijan) beat Mahdi Khodabakhshi (Iran) 17-5 Lutalo Muhammad (Britain) beat Steven Lopez (U.S.) 9-2