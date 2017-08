Olympics-Taekwondo-Women's flyweight -49kg last 16 results

Aug 17 (Gracenote) - Olympic taekwondo women's flyweight -49kg last 16 results in Rio de Janeiro on Wednesday. Lucija Zaninovic (Croatia) beat Ainur Yesbergenova (Kazakhstan) 18-7 Yasmina Aziez (France) beat Monica Pimentel (Aruba) 2-1 Kim So-Hui (South Korea) beat Julissa Diez Canseco (Peru) 10-2 Panipak Wongphatthanakit (Thailand) beat Maria Andrade (Cape Verde) 18-6 Wu Jingyu (China) beat Huang Huai-Hsuan (Taiwan) 10-1 Tijana Bogdanovic (Serbia) beat Patimat Abakarova (Azerbaijan) 3-2 Itzel Manjarrez (Mexico) beat Rosa Keleku Lukusa (Democratic Republic of the Congo) 9-5 Iris Tang Sing (Brazil) beat Andrea Kilday (New Zealand) 7-5