Olympics-Tennis-Women's doubles round 1 results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic tennis women's doubles round 1 results in Rio de Janeiro on Sunday. Chan Hao-Ching/Chan Yung-Jan (Taiwan) beat Irina Begu/Monica Niculescu (Romania) 5-7 6-4 6-3 Andreea Mitu/Raluca Olaru (Romania) beat Timea Babos/Reka Jani (Hungary) 6-3 6-4 Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka (Czech Republic) beat Olga Savchuk/Elina Svitolina (Ukraine) 7-6(1) 1-6 6-4 Kirsten Flipkens/Yanina Wickmayer (Belgium) beat Yaroslava Shvedova/Galina Voskoboeva (Kazakhstan) 6-1 0-0 (Voskoboeva/Shvedova retired) Eugenie Bouchard/Gabriela Dabrowski (Canada) beat Klaudia Jans-Ignacik/Paula Kania (Poland) 6-4 5-7 6-3 Sara Errani/Roberta Vinci (Italy) beat Angelique Kerber/Andrea Petkovic (Germany) 6-2 6-2 Lucie Safarova/Barbora Strycova (Czech Republic) beat Serena Williams/Venus Williams (U.S.) 6-3 6-4 Xu Yifan/Zheng Saisai (China) beat Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok (Ukraine) 6-0 6-3 Bethanie Mattek-Sands/CoCo Vandeweghe (U.S.) beat Anabel Medina Garrigues/Arantxa Parra Santonja (Spain) 6-1 6-1 Timea Bacsinszky/Martina Hingis (Switzerland) beat Daria Gavrilova/Samantha Stosur (Australia) 6-4 4-6 6-2 Peng Shuai/Zhang Shuai (China) beat Sania Mirza/Prarthana Thombare (India) 7-6(6) 5-7 7-5 Garbine Muguruza Blanco/Carla Suarez Navarro (Spain) beat Paula Goncalves/Teliana Pereira (Brazil) 7-6(6) 6-2 Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (Russia) beat Anastasia Rodionova/Arina Rodionova (Australia) 6-1 6-2 Johanna Konta/Heather Watson (Britain) beat Jelena Jankovic/Aleksandra Krunic (Serbia) 6-2 6-1 Misaki Doi/Eri Hozumi (Japan) beat Caroline Garcia/Kristina Mladenovic (France) 6-0 0-6 6-4 Darya Kasatkina/Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Anna-Lena Groenefeld/Laura Siegemund (Germany) 6-1 6-4