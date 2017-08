Aug 11 (Gracenote) - Olympic tennis women's singles quarterfinal results in Rio de Janeiro on Thursday. 2-Angelique Kerber (Germany) beat 10-Johanna Konta (Britain) 6-1 6-2 11-Petra Kvitova (Czech Republic) beat 15-Elina Svitolina (Ukraine) 6-2 6-0 Monica Puig (Puerto Rico) beat Laura Siegemund (Germany) 6-1 6-1 7-Madison Keys (U.S.) beat Darya Kasatkina (Russia) 6-3 6-1