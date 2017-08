Olympics-Trampolining-Women's individual trampoline qualification results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic trampolining women's individual trampoline qualification results in Rio de Janeiro on Friday. Voluntary routine with set requirements 1. Li Dan (China) 48.075 points 2. He Wenna (China) 48.000 3. Tatsiana Piatrenia (Belarus) 47.850 4. Bryony Page (Britain) 47.550 5. Hanna Harchonak (Belarus) 47.540 6. Rosannagh MacLennan (Canada) 47.490 7. Luba Golovina (Georgia) 47.080 8. Katherine Driscoll (Britain) 46.950 9. Yana Pavlova (Russia) 46.940 10. Ekaterina Khilko (Uzbekistan) 46.570 11. Marine Jurbert (France) 46.445 12. Nataliia Moskvina (Ukraine) 46.030 13. Leonie Adam (Germany) 45.355 14. Nicole Ahsinger (U.S.) 45.250 15. Ana Rente (Portugal) 45.220 16. Rana Nakano (Japan) 44.580 Overall 1. Tatsiana Piatrenia (Belarus) 104.515 Q 2. Li Dan (China) 104.075 Q 3. Rosannagh MacLennan (Canada) 103.130 Q 4. He Wenna (China) 103.095 Q 5. Katherine Driscoll (Britain) 100.295 Q 6. Hanna Harchonak (Belarus) 100.275 Q 7. Bryony Page (Britain) 100.075 Q 8. Luba Golovina (Georgia) 98.285 Q 9. Yana Pavlova (Russia) 98.060 10. Leonie Adam (Germany) 97.885 11. Ana Rente (Portugal) 97.885 12. Ekaterina Khilko (Uzbekistan) 97.525 13. Rana Nakano (Japan) 96.775 14. Marine Jurbert (France) 96.760 15. Nicole Ahsinger (U.S.) 95.455 16. Nataliia Moskvina (Ukraine) 63.330 Voluntary routine without limitations 1. Tatsiana Piatrenia (Belarus) 56.665 2. Li Dan (China) 56.000 3. Rosannagh MacLennan (Canada) 55.640 4. He Wenna (China) 55.095 5. Katherine Driscoll (Britain) 53.345 6. Hanna Harchonak (Belarus) 52.735 7. Ana Rente (Portugal) 52.665 8. Leonie Adam (Germany) 52.530 9. Bryony Page (Britain) 52.525 10. Rana Nakano (Japan) 52.195 11. Luba Golovina (Georgia) 51.205 12. Yana Pavlova (Russia) 51.120 13. Ekaterina Khilko (Uzbekistan) 50.955 14. Marine Jurbert (France) 50.315 15. Nicole Ahsinger (U.S.) 50.205 16. Nataliia Moskvina (Ukraine) 17.300