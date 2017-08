UPDATE 1-Olympics-Triathlon-Men's olympic distance results

Aug 18 (Gracenote) - Olympic triathlon men's olympic distance result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Alistair Brownlee (Britain) 1 hour 45 minutes 1 seconds 2. Jonathan Brownlee (Britain) 1:45:07 3. Henri Schoeman (South Africa) 1:45:43 4. Richard Murray (South Africa) 1:45:50 5. Joao Pereira (Portugal) 1:45:52 6. Marten Van Riel (Belgium) 1:46:03 7. Vincent Luis (France) 1:46:12 8. Mario Mola (Spain) 1:46:26 9. Aaron Royle (Australia) 1:46:42 10. Ryan Bailie (Australia) 1:47:02 11. Richard Varga (Slovakia) 1:47:17 12. Crisanto Grajales (Mexico) 1:47:28 13. Kristian Blummenfelt (Norway) 1:47:31 14. Alessandro Fabian (Italy) 1:47:35 15. Tyler Mislawchuk (Canada) 1:47:50 16. Andrea Salvisberg (Switzerland) 1:47:56 17. Ryan Sissons (New Zealand) 1:48:01 18. Fernando Alarza (Spain) 1:48:08 19. Sven Riederer (Switzerland) 1:48:15 20. Gabor Faldum (Hungary) 1:48:20 21. Tony Dodds (New Zealand) 1:48:24 22. Irving Perez (Mexico) 1:48:26 23. Joe Maloy (U.S.) 1:48:30 24. Ryan Fisher (Australia) 1:48:34 25. Pierre Le Corre (France) 1:48:36 26. Ron Darmon (Israel) 1:48:41 27. Vicente Hernandez (Spain) 1:48:50 28. Andreas Schilling (Denmark) 1:48:56 29. Ben Kanute (U.S.) 1:48:59 30. Leonardo Chacon (Costa Rica) 1:49:06 31. Igor Polyanskiy (Russia) 1:49:11 32. Dmitry Polyanskiy (Russia) 1:49:26 33. Tamas Toth (Hungary) 1:50:02 34. Davide Uccellari (Italy) 1:51:06 35. Joao Silva (Portugal) 1:51:33 36. Dorian Coninx (France) 1:51:50 37. Gregory Billington (U.S.) 1:52:04 38. Jelle Geens (Belgium) 1:52:05 39. Rostyslav Pevtsov (Azerbaijan) 1:52:06 40. Bryan Keane (Ireland) 1:52:09 41. Diogo Sclebin (Brazil) 1:52:32 42. Andrew Yorke (Canada) 1:52:46 43. Manuel Huerta (Puerto Rico) 1:53:22 44. Miguel Arraiolos (Portugal) 1:53:35 45. Gonzalo Tellechea (Argentina) 1:53:43 46. Lawrence Fanous (Jordan) 1:55:05 47. Thomas Springer (Austria) 1:55:14 48. Luciano Taccone (Argentina) 1:55:30 49. Ivan Ivanov (Ukraine) 1:56:00 50. Bai Faquan (China) 1:58:08 . Alexander Bryukhankov (Russia) DNF . Gordon Benson (Britain) DNF . Jason Wilson (Barbados) DNF . Hirokatsu Tayama (Japan) LAP . Rodrigo Gonzalez (Mexico) LAP