UPDATE 2-Olympics-Triathlon-Women's olympic distance results

Aug 20 (Gracenote) - Olympic triathlon women's olympic distance result in Rio de Janeiro on Saturday. 1. Gwen Jorgensen (U.S.) 1 hour 56 minutes 16 seconds 2. Nicola Spirig (Switzerland) 1:56:56 3. Vicky Holland (Britain) 1:57:01 4. Non Stanford (Britain) 1:57:04 5. Barbara Riveros Diaz (Chile) 1:57:29 6. Emma Moffatt (Australia) 1:57:55 7. Andrea Hewitt (New Zealand) 1:58:15 8. Flora Duffy (Bermuda) 1:58:25 9. Claudia Rivas (Mexico) 1:58:28 10. Rachel Klamer (Netherlands) 1:58:55 11. Mari Rabie (South Africa) 1:59:13 12. Erin Densham (Australia) 1:59:27 13. Nicky Samuels (New Zealand) 1:59:30 14. Jolanda Annen (Switzerland) 1:59:42 15. Yuka Sato (Japan) 2:00:01 16. Lisa Norden (Sweden) 2:00:03 17. Charlotte Bonin (Italy) 2:00:48 18. Katie Zaferes (U.S.) 2:00:55 19. Helen Jenkins (Britain) 2:01:07 20. Alexandra Razarenova (Russia) 2:01:09 21. Aileen Reid (Ireland) 2:01:14 22. Agnieszka Jerzyk (Poland) 2:01:27 23. Gillian Sanders (South Africa) 2:01:29 24. Zsofia Kovacs (Hungary) 2:01:29 25. Mariya Shorets (Russia) 2:01:33 26. Ashleigh Gentle (Australia) 2:01:44 27. Vendula Frintova (Czech Republic) 2:01:49 28. Laura Lindemann (Germany) 2:01:52 29. Annamaria Mazzetti (Italy) 2:01:53 30. Cassandre Beaugrand (France) 2:02:18 31. Mateja Simic (Slovenia) 2:02:28 32. Anastasia Abrosimova (Russia) 2:02:45 33. Cecilia Perez (Mexico) 2:02:47 34. Amelie Kretz (Canada) 2:02:48 35. Audrey Merle (France) 2:02:53 36. Anne Haug (Germany) 2:02:56 37. Sara Vilic (Austria) 2:03:10 38. Yuliya Yelistratova (Ukraine) 2:03:27 39. Ai Ueda (Japan) 2:03:37 40. Pamella Oliveira (Brazil) 2:04:03 41. Kirsten Sweetland (Canada) 2:04:16 42. Sarah-Anne Brault (Canada) 2:04:28 43. Miriam Casillas (Spain) 2:05:32 44. Kaidi Kivioja (Estonia) 2:05:42 45. Margit Vanek (Hungary) 2:06:54 46. Yurie Kato (Japan) 2:07:50 47. Elizabeth Bravo Iniguez (Ecuador) 2:07:52 48. Wang Lianyuan (China) 2:11:12 . Ainhoa Murua (Spain) DNF . Carolina Routier (Spain) LAP . Sarah True (U.S.) LAP . Claire Michel (Belgium) LAP . Katrien Verstuyft (Belgium) LAP . Julia Hauser (Austria) LAP . Fabienne St Louis (Mauritius) DNF