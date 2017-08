UPDATE 1-Olympics-Weightlifting-Men's 77kg overall results

Aug 10 (Gracenote) - Olympic weightlifting men's 77kg overall results in Rio de Janeiro on Wednesday. Snatch Clean&Jerk Overall 1. Nijat Rahimov (Kazakhstan) 165 214 WR 379 2. Lu Xiaojun (China) 177 WR 202 379 3. Mohamed Ihab Youssef (Egypt) 165 196 361 4. Chatuphum Chinnawong (Thailand) 165 191 356 5. Alexandr Spac (Moldova) 155 192 347 6. Andres Caicedo (Colombia) 155 191 346 7. Andres Eduardo Mata Perez (Spain) 153 190 343 8. Choe Jon Wi (DPR Korea) 153 190 343 9. Ibrahim Ramadan Ibrahim (Egypt) 152 186 338 10. Nico Mueller (Germany) 151 181 332 11. Sathish Sivalingam (India) 148 181 329 12. Deni (Indonesia) 146 177 323 . Andranik Karapetyan (Armenia) 174 DNF DNF . Dumitru Captari (Romania) 145 DNF DNF