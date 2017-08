Olympics-Weightlifting-Men's 105kg overall results

Aug 15 (Gracenote) - Olympic weightlifting men's 105kg overall results in Rio de Janeiro on Monday. Snatch Clean&Jerk Overall 1. Ruslan Nurudinov (Uzbekistan) 194 237 OR 431 2. Simon Martirosyan (Armenia) 190 227 417 3. Alexandr Zaichikov (Kazakhstan) 193 223 416 4. Yang Zhe (China) 190 225 415 5. Ivan Efremov (Uzbekistan) 194 220 414 6. Mohammadreza Barari (Iran) 186 220 406 7. Arkadiusz Michalski (Poland) 179 221 400 8. Arturs Plesnieks (Latvia) 181 218 399 9. Salwan Abbood (Iraq) 180 214 394 10. Jurgen Spiess (Germany) 170 220 390 11. Sargis Martirosyan (Austria) 179 210 389 12. Gaber Farhan (Egypt) 173 204 377 13. Hernan Viera (Peru) 151 200 351 14. David Katoatau (Kiribati) 145 204 349 . Giorgi Chkheidze (Georgia) 170 NoM NoM . Mateus Machado (Brazil) 170 NoM NoM . Bartlomiej Wojciech Bonk (Poland) 185 NoM NoM