Olympics-Weightlifting-Women's 48kg 48kg - snatch results

Aug 6 (Gracenote) - Olympic weightlifting women's 48kg 48kg - snatch result in Rio de Janeiro on Saturday. Overall 1. Sopita Tanasan (Thailand) 92 2. Sri Agustiani (Indonesia) 85 3. Beatriz Piron (Dominican Republic) 85 4. Iulia Paratova (Ukraine) 84 5. Morghan King (U.S.) 83 6. Mirabai Chanu Saikhom (India) 82 7. Chen Wei-Ling (Taiwan) 81 8. Hiromi Miyake (Japan) 81 9. Margarita Yelisseyeva (Kazakhstan) 80 10. Hanitra Ranaivosoa (Mauritius) 80 11. Zhanyl Okoeva (Kyrgyzstan) 72 . Vuong Thi Huyen (Vietnam) DNF