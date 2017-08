Olympics-Weightlifting-Women's 63kg overall results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic weightlifting women's 63kg overall results in Rio de Janeiro on Tuesday. Snatch Clean&Jerk Overall 1. Deng Wei (China) 115 147 262 2. Choe Hyo Sim (DPR Korea) 105 143 248 3. Karina Goricheva (Kazakhstan) 111 132 243 4. Mercedes Isabel Perez Tigrero (Colombia) 104 130 234 5. Eva Gurrola (Mexico) 100 120 220 6. Giorgia Bordignon (Italy) 98 119 217 7. Esraa Ahmed (Egypt) 100 116 216 8. Marina Rodriguez (Cuba) 94 121 215 9. Namika Matsumoto (Japan) 90 115 205 10. Anni Vuohijoki (Finland) 85 107 192 11. Joana Palacios (Argentina) 83 107 190 12. Elisa Ravololoniaina (Madagascar) 85 100 185 13. Mehtap Kurnaz (Turkey) 81 100 181 . Lin Tzu Chi (Taiwan) . Siripuch Gulnoi (Thailand) 108