Olympics-Weightlifting-Women's +75kg overall results

Aug 14 (Gracenote) - Olympic weightlifting women's +75kg overall results in Rio de Janeiro on Sunday. Snatch Clean&Jerk Overall 1. Meng Suping (China) 130 177 307 2. Kim Kuk Hyang (DPR Korea) 131 175 306 3. Sarah Robles (U.S.) 126 160 286 4. Shaimaa Haridy (Egypt) 117 161 278 5. Lee Hui-Sol (Korea) 122 153 275 6. Son Young-Hee (Korea) 118 155 273 7. Yaniuska Espinosa (Venezuela) 121 152 273 8. Andreea Aanei (Romania) 120 145 265 9. Maryam Usman (Nigeria) 115 150 265 10. Anastasiia Lysenko (Ukraine) 117 146 263 11. Yosra Dhieb (Tunisia) 111 138 249 12. Anastasiia Hotfrid (Georgia) 113 135 248 13. Tracey Lambrechs (New Zealand) 98 133 231 14. Luisa Peters (Cook Islands) 100 124 224 15. Fatima Hireche (Algeria) 87 105 192 . Naryury Perez (Venezuela) 117 NoM DNF