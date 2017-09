March 4 (Reuters) - Pace PLC : * FY adj EBITA rose 22.5 pct to 193.6 mln usd; FY revenue rose 2.7 pct to 2.47 bln usd * Final div up 20 pct (not 22) to 0.0366 usd/shr * Total div up 22 pct to 0.0549 usd/shr * Operating margin up 1.2 percentage points to 7.8 pct

* Revenues