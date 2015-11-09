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#Market News
November 9, 2015 / 3:58 PM / 2 years ago

Parallel Energy files for bankruptcy, seeks sale to Scout Energy

Reuters Staff

1 Min Read

WILMINGTON, Del, Nov 9 (Reuters) - PARALLEL ENERGY TRUST SEEKS CREDITOR PROTECTION IN CANADA - U.S. COURT FILING SCOUT ENERGY GROUP II LP AGREES TO ACT AS STALKING HORSE BIDDER FOR PARALLEL ENERGY ASSETS - FILING SCOUT ENERGY BIDS $110 MLN FOR PARALLEL ENERGY ASSETS - FILING u.s. Affiliates of parallel energy trust file for chapter 11 bankruptcy-u.s. Court filing SCOUT ENERGY BID FOR PARALLEL ENERGY SUBJECT TO HIGHER BIDS AT COURT-SUPERVISED AUCTION - FILING (Reporting by Tom Hals in Wilmington, Delaware)

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