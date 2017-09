Dec 9 (Reuters) - Polski Koncern Miesny DUDA SA (PKM Duda SA) :

* Bank Zachodni WBK SA reduces its stake in the company to 4.03 pct (or 1,121,365 shares) from 9.31 pct (or 2,587,471 shares) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)