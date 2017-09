Oct 29 (Reuters) - Polimex-Mostostal SA :

* Says Bank Polska Kasa Opieki SA (PEKAO SA) buys 753,806 of the company’s series R shares

* Says PEKAO SA acquires 17.41 percent stake in the company