Nov 19 (Reuters) - Read Gene SA :

* Signs 300,000 zlotys deal with hospital in Gorzow Wielkopolski, Poland (Wielospecjalistyczny Szpital Wojewodzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp z o.o.) for implementation of cancer prevention program in 2014-2015 Source text for Eikon: Further company coverage: (gdynia.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 698 3920)