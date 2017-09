Sept 22 (Reuters) - Realites Sca :

* Is awarded contract to renovate ‘Centre d‘Hebergement et de Reinsertion Sociale’ in Montreuil sous Bois

* Contract value is 5.4 million euros Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom: +48 58 698 39 20; Gdynia.newsroom@thomsonreuters.com)