U.S. daily earnings hits & misses June 28 - 1800 ET

June 28 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACCENTURE PLC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.99 1.03 0.04 7164.6 7154.7 -9.9 AMERICAN GREETINGS CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.69 -- -- 415.7 393.1 -22.6 CALAMP CORP Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.13 0.14 0.01 43.5 43.9 0.4 COMMAND SECURITY CORP Q4 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.05 -0.08 -0.13 37.6 34.9 -2.7 EMPIRE CO 'A' Q4 RETAILING - FOODS CAD 1.16 1.32 0.16 -- -- -- EXFO INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.03 -0.03 -0.06 60.3 59.5 -0.8 EXFO INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.02 -0.03 -0.05 60.2 59.5 -0.7 FAMILY DLR STORES INC Q3 RETAILING - GOODS USD 1.07 1.06 -0.01 2373.2 2360.0 -13.2 FRANKLIN COVEY CO Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.08 0.09 0.02 42.7 41.3 -1.4 GENCORP INC Q2 DEFENSE USD 0.07 -- -- 237.9 249.9 12.0 GREENBRIER COMPANIES INC Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.60 0.61 0.01 519.4 507.8 -11.6 METHODE ELECTRS INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 -- -- 123.7 126.4 2.7 MSC INDUSTRIAL DIRECT Q3 RETAILING - GOODS USD 1.11 1.10 -0.01 617.3 612.0 -5.3 NIKE INC Q4 CLOTHING USD 1.37 -- -- 6511.4 6470.0 -41.4 RESEARCH IN MOTION Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.02 -0.37 -0.39 3025.8 2814.0 -211.8 RESEARCH IN MOTION Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.01 -0.37 -0.36 3112.7 2814.0 -298.7 SCHNITZER STEEL INDUSTRI Q3 STEEL USD 0.25 0.40 0.15 876.0 879.9 3.8 SHAW COMMUNICATIONS 'B' Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.44 0.53 0.10 1307.1 1278.0 -29.1 SHAW COMMUNICATIONS 'B' Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.43 0.53 0.10 1305.3 1278.0 -27.3 SMITH & WESSON HOLDING C Q4 LEISURE PRODUCTS USD 0.17 0.27 0.11 126.5 129.8 3.3 TIBCO SOFTWARE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.26 0.03 244.9 274.4 29.5 WORTHINGTON INDS INC Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.53 0.75 0.23 682.4 755.4 73.0