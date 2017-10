U.S./Canada daily earnings hits & misses Oct 16 - 1800 ET

Oct 16 (Reuters) - The following U.S.-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev APOLLO GROUP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.49 0.52 0.03 1009.0 996.5 -12.5 BADGER METER INCORPORATED Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.47 0.62 0.15 80.0 87.1 7.1 BANCFIRST CORP Q3 BANKING USD 0.78 0.90 0.13 61.3 62.9 1.6 BANCO LATINOAMERICANO DE Q3 FINANCE & LOAN USD 0.59 0.34 -0.25 34.5 25.1 -9.4 CATHAY GENERAL BANCORP Q3 BANKING USD 0.32 0.33 0.01 92.6 96.0 3.4 COCA-COLA CO Q3 BEVERAGES USD 0.50 0.51 0.01 12376.5 12340.0 -36.5 COMMERCE BANCSHARES INC Q3 BANKING USD 0.77 0.75 -0.02 265.7 254.7 -11.0 CREE INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.26 0.27 0.01 317.9 315.8 -2.1 CSX CORPORATION Q3 RAILROADS USD 0.43 0.44 0.01 2929.6 2894.0 -35.6 DEL FRISCO'S RESTAURANT Q3 LEISURE USD 0.05 0.10 0.05 46.8 47.9 1.1 DOMINOS PIZZA INC Q3 RETAILING - FOODS USD 0.41 0.43 0.02 374.5 378.1 3.5 FOREST LABORATORIES INC Q2 DRUGS USD 0.02 0.08 0.07 774.2 760.6 -13.6 FORTINET INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.14 0.00 136.4 136.3 -0.1 FULTON FINANCIAL CP PA Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.21 0.01 141.9 145.5 3.6 GOLDMAN SACHS GROUP INC. Q3 INVESTMENTS USD 2.12 2.85 0.73 7300.7 8351.0 1050.3 INTEL CORPORATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.50 0.58 0.08 13228.3 13457.0 228.7 INTERACTIVE BROKERS GROU Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.32 0.30 -0.02 294.9 318.6 23.7 INTERNATIONAL BUSINESS M Q3 COMPUTER MFRS USD 3.61 3.62 0.01 25367.5 24747.0 -620.5 INTUITIVE SURGICAL INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 3.50 -- -- 534.9 537.8 2.9 IRONWOOD PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD 0.13 0.42 0.29 75.9 96.4 20.5 JOHNSON & JOHNSON Q3 DRUGS USD 1.21 1.25 0.04 16949.3 17052.0 102.7 LAKELAND BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.20 0.20 0.00 28.6 28.3 -0.3 LINEAR TECHNOLOGY CP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.46 0.46 0.00 334.7 335.1 0.4 MANHATTAN ASSOCIATES INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.67 0.75 0.08 92.5 95.8 3.4 MARTEN TRANS LTD Q3 TRUCKING USD 0.30 0.29 -0.01 166.0 163.6 -2.4 MATTEL INC Q3 LEISURE TIME USD 0.99 1.04 0.05 2080.1 2077.8 -2.3 MERCANTILE BANK CORP Q3 BANKING USD 0.34 0.30 -0.04 13.6 13.6 0.0 OMNICOM GROUP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.73 0.74 0.01 3416.9 3406.6 -10.3 PNC FINANCIAL SERVICES Q3 BANKING USD 1.61 1.47 -0.14 4022.7 4088.0 65.3 RENASANT CORP Q3 BANKING USD 0.25 0.28 0.03 50.5 51.1 0.7 SONIC CORP Q4 RETAILING - FOODS USD 0.24 0.25 0.01 149.4 150.9 1.5 STANLEY FURNITURE CO Q3 HOME FURNISHINGS USD -0.07 -0.14 -0.08 26.5 24.0 -2.5 STATE STREET CORP Q3 BANKING USD 0.96 0.99 0.03 2368.0 2348.0 -20.0 UNITED RENTALS INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.12 1.35 0.23 1268.5 1219.0 -49.5 UNITEDHEALTH GROUP INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.31 1.50 0.19 27607.9 27302.0 -305.9 WINTRUST FINL CP Q3 BANKING USD 0.56 0.66 0.10 181.6 195.5 13.9 WOLVERINE WORLD WIDE INC Q3 CLOTHING USD 0.73 0.72 -0.01 362.5 353.1 -9.4 WW GRAINGER INC Q3 UNDESIGNATED CAPITAL USD 2.90 -- -- 2318.2 2281.2 -37.0