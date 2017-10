U.S./Canada daily earnings hits & misses Oct 31- 1800 ET

Oct 31 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACCELRYS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.10 0.11 0.01 41.6 40.5 -1.1 ACCO BRANDS CORPORATION Q3 OFFICE PRODUCTS USD 0.29 0.29 0.00 527.0 501.2 -25.8 ACORDA THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.10 0.24 0.14 75.2 77.4 2.2 AEGION CORP Q3 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.47 0.50 0.03 286.1 265.2 -20.9 AFFILIATED MANAGERS GROUP Q3 INVESTMENTS USD 1.88 1.91 0.03 486.4 467.3 -19.1 AGCO CORP Q3 MACHINERY USD 1.02 0.96 -0.06 2379.2 2295.0 -84.2 ALBANY INTERNATIONAL Q3 MACHINERY USD 0.36 0.29 -0.07 193.9 194.6 0.7 ALLETE INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.73 0.78 0.05 249.7 248.8 -0.9 ALLIED WORLD ASSURANCE C Q3 INSURANCE USD 1.15 2.00 0.85 432.6 441.0 8.4 ALLSTATE CORPORATION Q3 INSURANCE USD 1.13 1.46 0.33 6945.6 7063.0 117.4 AMERICAN CAPITAL MORTGAG Q3 INVESTMENTS USD 0.87 0.71 -0.16 34.8 37.0 2.2 AMERICAN SAFETY INSURANC Q3 INSURANCE USD 0.21 0.20 -0.01 69.6 77.4 7.8 AMERICAN TOWER CORP - CL Q3 COMMUNICATIONS USD 0.38 0.58 0.20 715.2 713.3 -1.9 AMERISTAR CASINOS INC. Q3 LEISURE USD 0.48 0.48 0.00 299.9 298.0 -1.9 ARROW ELECTRONICS INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.98 1.02 0.04 4942.3 4962.3 20.1 ARTHROCARE CORPORATION Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.28 0.27 -0.01 84.6 86.9 2.3 ASHFORD HOSPITALITY TRUS Q3 INVESTMENTS USD -0.22 -0.35 -0.13 229.0 230.2 1.2 ASIAINFO-LINKAGE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.24 0.24 0.00 129.1 132.2 3.2 ASTRAL MEDIA Q4 COMMUNICATIONS CAD 0.84 0.96 0.13 253.9 251.8 -2.1 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD Q3 INSURANCE USD 1.08 1.63 0.56 691.3 650.6 -40.7 BALTIC TRADING LTD Q3 MARITIME USD -0.16 -0.22 -0.06 7.6 6.3 -1.3 BANK OF COMMERCE HOLDINGS Q3 BANKING USD 0.09 0.09 0.00 14.8 10.5 -4.3 BG GROUP PLC Q3 GAS USD 0.32 0.35 0.03 -- -- -- BILL BARRETT CORP Q3 OIL USD 0.06 -0.20 -0.26 189.4 180.9 -8.5 BMC SOFTWARE Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.88 0.88 0.00 552.2 548.2 -4.0 BOK FINANCIAL CORPORATION Q3 BANKING USD 1.22 -- -- 337.6 356.0 18.4 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLD Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.38 0.39 0.02 1403.7 1387.7 -16.0 BORGWARNER INC Q3 AUTO PART MFG USD 1.19 1.19 0.00 1818.9 1695.2 -123.7 C&J ENERGY SERVICES INC Q3 OIL USD 0.88 0.91 0.03 305.7 307.8 2.1 CACI INTERNATIONAL INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.49 1.49 0.00 927.8 931.2 3.4 CAESARS ENTERTAINMENT CO Q3 LEISURE USD -1.12 -4.03 -2.91 2251.5 2198.4 -53.1 CALUMET SPECIALTY PRODUC Q3 OIL USD 0.60 -- -- 946.1 1179.8 233.7 CAMERON INTERNATIONAL CO Q3 OIL USD 0.88 0.91 0.03 2187.0 2218.3 31.3 CANADA BREAD COMPANY LTD Q3 FOOD PROCESSORS CAD 1.05 0.96 -0.09 416.9 401.5 -15.4 CAPITAL POWER CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.37 0.55 0.18 327.6 394.0 66.4 CAPITAL PRODUCT PARTNERS Q3 MARITIME USD 0.06 0.10 0.04 38.3 38.0 -0.3 CAPITOL FEDERAL FINANCIAL Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.11 0.11 0.00 45.3 45.9 0.5 CENTRAL EUROPEAN MEDIA E Q3 COMMUNICATIONS USD -0.47 -0.56 -0.10 152.6 140.1 -12.5 CERAGON NETWORKS LTD Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.11 0.09 -0.02 121.3 118.0 -3.2 CHEMUNG FINL CORP Q3 BANKING USD 0.51 0.61 0.10 -- -- -- CIA DE BEBIDAS DAS AMERI Q3 BEVERAGES USD 0.35 0.40 0.06 3860.0 3964.2 104.2 CIRRUS LOGIC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.71 0.79 0.08 180.8 193.8 13.0 CLICKSOFTWARE TECHNOLOGI Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.07 0.11 0.04 25.4 27.3 1.9 CLOROX COMPANY Q1 HOME PRODUCTS USD 0.95 1.01 0.06 1353.3 1338.0 -15.3 CNH GLOBAL NV Q3 MACHINERY USD 1.17 1.34 0.17 4571.4 4833.0 261.6 COHERENT INC Q4 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.85 0.71 -0.14 195.3 188.7 -6.7 COMMERCIAL VEHICLE GROUP Q3 AUTO PART MFG USD 0.28 0.12 -0.16 222.3 208.8 -13.5 CONSTELLATION SOFTWARE I Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.82 1.99 0.17 219.0 226.0 7.0 CON-WAY INC Q3 TRUCKING USD 0.59 0.45 -0.14 1442.1 1404.1 -38.0 CORCEPT THERAPEUTICS INC Q3 DRUGS USD -0.09 -0.08 0.01 2.1 1.1 -1.0 CORINTHIAN COLLEGES INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.04 0.06 0.02 399.8 408.6 8.8 CUMMINS INCORPORATED Q3 MACHINERY USD 1.83 -- -- 4146.0 4118.0 -28.0 DST SYSTEMS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.93 0.96 0.04 472.4 464.0 -8.4 DUKE REALTY CORP Q3 INVESTMENTS USD -0.10 -0.11 -0.02 205.9 209.0 3.1 EAGLE ROCK ENERGY PARTNE Q3 OIL USD 0.05 -- -- 259.8 163.4 -96.4 EATON CORP Q3 AUTO PART MFG USD 1.09 1.07 -0.02 4208.7 3950.0 -258.7 EDGEWATER TECH INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.09 0.05 -0.04 28.1 24.2 -3.9 EDUCATION MANAGEMENT Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.08 -0.04 0.04 614.0 609.6 -4.5 ELLIE MAE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.20 0.35 0.15 24.4 27.5 3.1 ENBRIDGE ENERGY PARTNERS Q3 GAS UTILITIES USD 0.27 0.29 0.03 1734.4 1564.3 -170.1 ENDURANCE SPECIALTY HOLD Q3 INSURANCE USD 0.41 0.60 0.20 557.0 514.1 -42.9 EXTREME NETWORKS INC. Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.03 0.04 0.01 78.6 76.1 -2.5 FARO TECHNOLOGIES INC. Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.35 0.21 -0.14 68.0 60.7 -7.3 FIRST CONNECTICUT BANCOR Q3 BANKING USD 0.05 0.09 0.04 15.1 15.5 0.4 FIRST LONG ISLAND CORP Q3 BANKING USD 0.59 0.53 -0.06 17.3 16.5 -0.8 FIRST QUANTUM MINERALS L Q3 NONFERROUS BASE METALS USD 0.24 0.23 -0.01 719.6 724.8 5.2 FOX CHASE BANCORP INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.11 0.12 0.02 7.9 8.2 0.3 GARMIN LTD Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.61 0.74 0.13 660.9 672.4 11.5 GENCO SHIPPING & TRADING Q3 MARITIME USD -0.79 -0.90 -0.11 58.1 54.4 -3.6 GENERAC HOLDINGS INC Q3 ELECTRICAL USD 0.71 0.78 0.07 297.8 300.6 2.8 GENERAL GROWTH PROPERTIES Q3 INVESTMENTS USD 0.04 -- -- 621.6 633.2 11.6 GENERAL MOTORS CO Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 0.60 0.93 0.33 35916.9 -- -- GENPACT LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.24 0.18 -0.06 485.9 491.2 5.3 GLATFELTER Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.41 0.44 0.03 402.9 404.4 1.4 GLAXOSMITHKLINE PLC Q3 DRUGS USD -- -- -- 10713.4 10312.7 -400.7 GRAY TELEVISION INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.23 0.26 0.03 100.0 102.9 2.9 GREENLIGHT CAPITAL RE LTD Q3 INSURANCE USD 2.69 1.23 -1.46 198.3 213.2 14.9 HANGER INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.50 0.50 0.00 250.2 243.5 -6.7 HANOVER INSURANCE GROUP Q3 INSURANCE USD 0.67 0.72 0.05 1102.9 1120.1 17.2 HAVERTY FURNITURE COS INC Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.12 0.14 0.03 172.7 172.7 0.0 HEIDRICK & STRUGGLES INT Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.23 -- -- 115.9 122.3 6.4 HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC Q3 UNDESIGNATED TRANSPORT USD 0.61 0.63 0.02 2586.1 2516.2 -69.9 HOPFED BANCORP INCORPORA Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.07 0.11 0.05 8.9 8.8 0.0 HORNBECK OFFSHORE SVCS I Q3 OIL USD 0.32 0.20 -0.12 131.4 127.9 -3.4 HSN INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.50 0.39 -0.11 786.0 778.8 -7.2 HUDSON TECHNOLOGIES, INC. Q3 MACHINERY USD 0.10 0.08 -0.02 17.9 14.5 -3.4 HYATT HOTELS CORP Q3 LEISURE USD 0.17 0.18 0.01 1002.1 977.0 -25.1 IMAGE SENSING SYSTEMS INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.18 0.17 -0.01 6.6 7.2 0.5 INNOPHOS HOLDINGS INC Q3 CHEMICALS USD 0.73 0.74 0.01 217.8 211.2 -6.6 INNOSPEC INC Q3 CHEMICALS USD 0.75 0.65 -0.10 185.0 183.4 -1.6 INSIGHT ENTERPRISES, INC. Q3 RETAILING - GOODS USD 0.39 0.43 0.04 1267.8 1181.4 -86.3 INTEVAC INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.36 -0.26 0.10 15.8 16.8 1.1 INTREPID POTASH INC Q3 CHEMICALS USD 0.36 0.38 0.02 119.1 129.4 10.3 IPG PHOTONICS CORP Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.80 0.81 0.01 151.2 156.4 5.2 IRON MOUNTAIN INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.35 0.34 -0.01 763.1 748.1 -15.0 JACK HENRY & ASSOCIATES Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.46 0.49 0.03 264.7 271.0 6.3 KAMAN CORPORATION Q3 DEFENSE USD 0.62 0.59 -0.03 413.4 414.6 1.2 KAYNE ANDERSON ENERGY DE Q3 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.07 -- -- 3.4 1.8 -1.6 KEY ENERGY SERVICES Q3 OIL USD 0.13 0.15 0.02 501.5 490.9 -10.6 KEYW HOLDING CORP Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.01 0.01 0.00 57.0 57.4 0.4 KRATON PERFORMANCE POLYM Q3 CHEMICALS USD -0.29 -0.38 -0.09 388.1 342.6 -45.5 KVH INDUSTRIES INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.09 0.12 0.04 34.3 38.8 4.5 LINCOLN ELECTRIC HOLDING Q3 MACHINERY USD 0.72 0.80 0.08 718.9 697.6 -21.3 LPL FINANCIAL HOLDINGS I Q3 INVESTMENTS USD 0.44 0.47 0.04 899.6 907.2 7.6 LUNDIN PETROLEUM AB Q3 OIL CAD 0.06 0.15 0.09 262.7 320.8 58.1 MACERICH COMPANY Q3 INVESTMENTS USD 0.15 0.33 0.18 203.4 215.7 12.2 MACQUARIE INFRASTRUCTURE Q3 MULTI-IND BASIC USD 0.90 0.69 -0.21 255.0 259.3 4.3 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN Q3 GAS UTILITIES USD 0.44 0.35 -0.09 468.3 325.9 -142.4 MANNING AND NAPIER INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.27 0.01 84.8 85.4 0.6 MAPLE LEAF FOODS INC Q3 FOOD PROCESSORS CAD 0.31 0.29 -0.02 1285.7 1238.9 -46.8 MASTERCARD INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 5.93 6.17 0.24 1940.0 1918.0 -22.0 MEDICAL ACTION INDS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.05 0.02 -0.03 114.2 112.1 -2.1 MEDIDATA SOLUTIONS INC Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.31 0.24 -0.07 56.1 55.8 -0.3 MERGE HEALTHCARE INC Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.03 0.01 -0.02 64.0 60.4 -3.6 METLIFE INC Q3 INSURANCE USD 1.28 1.32 0.04 17145.7 16611.0 -534.7 MGM RESORTS INTERNATIONAL Q3 LEISURE USD -0.17 -0.23 -0.06 2280.4 2255.0 -25.4 MIDDLEBURG FINANCIAL CORP Q3 BANKING USD 0.25 0.24 -0.01 10.0 9.2 -0.8 MONTPELIER RE HOLDING Q3 INSURANCE USD 0.65 0.85 0.20 158.8 153.0 -5.8 MSC INDUSTRIAL DIRECT Q4 RETAILING - GOODS USD 1.07 1.11 0.04 632.5 635.3 2.8 MURPHY OIL CORPORATION Q3 OIL USD 1.19 1.17 -0.02 7076.9 7122.3 45.4 NATIONAL INTERSTATE CORP Q3 INSURANCE USD 0.41 0.43 0.02 105.3 112.2 6.9 NEOGENOMICS INC Q3 HOME HEALTH CARE USD -0.01 -0.02 -0.01 14.4 14.2 -0.2 NEUROCRINE BIOSCIENCES I Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.05 0.00 10.3 9.4 -0.9 NEWLINK GENETICS CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.28 0.04 0.4 0.3 -0.1 NEWPORT CORP Q3 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.18 0.20 0.02 151.8 142.9 -9.0 NISKA GAS STORAGE PARTNE Q2 GAS USD -0.02 -0.22 -0.20 46.4 24.5 -21.8 NORTH AMERICAN ENERGY PA Q2 OIL CAD 0.07 0.10 0.03 242.1 204.2 -37.9 NORTH AMERICAN ENERGY PA Q2 OIL CAD 0.04 0.10 0.06 241.8 204.2 -37.6 NOVA MEASURING INSTRUMEN Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.10 0.14 0.04 24.5 24.4 0.0 NU SKIN ENTERPRISES INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.77 0.87 0.10 480.7 526.2 45.5 NUVO RESEARCH INC Q3 DRUGS CAD 0.00 -- -- 6.7 1.0 -5.7 O2MICRO INTERNATIONAL Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.13 -0.14 -0.01 22.5 22.8 0.4 OIL STATES INTERNATIONAL Q3 OIL USD 1.94 1.97 0.03 1097.8 1080.7 -17.1 OMNICARE INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.80 0.86 0.06 1540.0 1501.3 -38.6 OPEN TEXT CORPORATION Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.17 1.31 0.14 337.0 326.2 -10.8 OPEN TEXT CORPORATION Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.17 1.31 0.14 334.3 326.2 -8.1 PAPA JOHN'S INTERNATIONA Q3 RETAILING - FOODS USD 0.55 0.55 0.01 322.7 325.5 2.8 PARAMETRIC TECHNOLOGY CO Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.48 0.50 0.02 330.6 325.3 -5.4 PARK-OHIO HOLDINGS CORP Q3 OIL USD 0.83 0.88 0.05 303.7 286.5 -17.2 PARTNERRE LTD Q3 INSURANCE USD 2.08 3.90 1.82 1115.1 1043.2 -71.9 PATRIOT COAL CORP Q3 COAL USD -0.58 -0.85 -0.27 512.1 448.2 -63.9 PENN VIRGINIA CORP Q3 OIL USD -0.21 -0.16 0.05 78.8 77.7 -1.1 PEOPLES FEDERAL BANCSHAR Q4 FINANCE & LOAN USD 0.10 -0.05 -0.15 -- -- -- PEREGRINE SEMICONDUCTOR Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.11 0.17 0.06 52.3 60.6 8.2 PGT INC Q3 HOME BUILDING USD 0.05 0.05 0.00 51.0 44.7 -6.3 PHILLIPS 66 Q3 OIL USD 2.35 2.97 0.62 51636.2 42945.0 -8691.2 PIEDMONT OFFICE REALTY T Q3 INVESTMENTS USD 0.12 0.10 -0.02 112.9 -- -- PIONEER NATURAL RESOURCE Q3 OIL USD 0.99 0.82 -0.17 778.3 727.4 -50.9 PIONEER SOUTHWEST ENERGY Q3 OIL USD 0.51 0.47 -0.04 43.6 46.4 2.8 QUANTA SERVICES INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.36 0.42 0.06 1646.7 1685.2 38.5 REGIONAL MANAGEMENT CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.55 0.55 0.00 33.2 35.5 2.3 RIVERVIEW BANCORP INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD -0.04 0.08 0.12 8.1 7.8 -0.3 ROWAN COS INC Q3 OIL USD 0.48 0.39 -0.09 341.8 353.9 12.1 RTI INTERNATIONAL METALS Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.17 -- -- 192.9 189.1 -3.8 SCHAWK INC Q3 MACHINERY USD 0.15 0.12 -0.03 -- -- -- SCHWEITZER-MAUDUIT INTL Q3 TOBACCO USD 0.90 0.95 0.05 201.2 202.0 0.8 SEAGATE TECHNOLOGY Q1 OTHER COMPUTERS USD 1.67 1.45 -0.22 3751.1 3732.0 -19.1 SHERRITT INTERNATIONAL C Q3 MULTI-IND BASIC CAD 0.10 0.03 -0.07 454.8 422.2 -32.6 SM ENERGY CO Q3 OIL USD 0.07 0.14 0.07 364.2 379.0 14.7 SOMAXON PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.35 -0.65 -0.30 2.3 2.1 -0.2 SOVRAN SELF STORAGE INC Q3 INVESTMENTS USD 0.46 0.48 0.02 57.1 61.8 4.6 SPEEDWAY MOTORSPORTS Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.44 0.27 -0.17 151.2 142.3 -8.9 SPIRIT AIRLINES INC Q3 AIRLINES USD 0.35 0.35 0.00 344.4 342.3 -2.1 SPX CORPORATION Q3 AUTO PART MFG USD 1.06 1.05 -0.01 1296.3 1249.4 -46.9 STAAR SURGICAL CO Q3 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.01 0.00 -0.01 16.8 15.9 -0.9 STURM RUGER & CO INC Q3 LEISURE PRODUCTS USD 0.80 0.88 0.08 112.1 118.2 6.1 STURM RUGER & CO INC Q4 LEISURE PRODUCTS USD 0.67 0.88 0.21 113.0 118.2 5.2 TAKE-TWO INTERACTIVE SOF Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.18 0.11 0.29 240.1 -- -- TELEFLEX INC Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 1.00 1.04 0.04 368.6 368.1 -0.6 TESORO CORP Q3 OIL USD 2.33 2.05 -0.28 8505.9 8776.0 270.1 TORSTAR 'B' Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.33 0.29 -0.04 371.6 355.3 -16.3 TRIPLE S MANAGEMENT CORP Q3 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.54 0.41 -0.13 611.2 605.6 -5.6 UNUM GROUP Q3 INSURANCE USD 0.77 0.80 0.04 2612.8 2628.0 15.2 UR ENERGY INC Q3 NONFERROUS BASE METALS CAD -0.02 -0.04 -0.02 0.0 0.0 0.0 USEC INCORPORATED Q3 NONFERROUS BASE METALS USD 0.06 0.04 -0.02 -- -- -- VIRTUS INVESTMENT PARTNE Q3 FINANCIAL SERVICES USD 1.29 1.43 0.15 71.8 72.0 0.1 VISA INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 1.50 1.54 0.05 2672.9 2731.0 58.1 VONAGE HOLDINGS CORP Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.07 0.09 0.03 211.3 207.6 -3.7 WABASH NATL CORP Q3 TRUCK MFG USD 0.30 0.30 0.01 432.5 405.9 -26.6 WASTE MANAGEMENT INC Q3 MACHINERY USD 0.60 0.61 0.01 3499.9 3461.0 -38.9 WELLCARE HEALTH PLANS INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.46 1.05 -0.41 1831.4 1818.4 -13.0 WESTERN GAS PARTNERS LP Q3 OIL USD 0.42 0.33 -0.09 216.5 219.0 2.5 WEX INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.13 1.08 -0.05 157.5 161.0 3.5 WILLIAMS COS INC Q3 GAS UTILITIES USD 0.27 0.25 -0.02 2065.3 -- -- WILLIAMS PARTNERS LP Q3 OIL USD 0.55 0.38 -0.17 1893.4 -- -- WISCONSIN ENERGY Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.57 0.67 0.10 1060.3 1039.3 -21.0