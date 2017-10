U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 8 - 1805 ET

Nov 8 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AAON INC Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.23 0.24 0.01 -- -- -- ACHILLION PHARMACEUTICAL Q3 DRUGS USD -0.17 -0.20 -0.04 0.0 0.0 0.0 ACI WORLDWIDE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.31 0.14 -0.17 176.3 155.1 -21.2 ACQUITY GROUP LTD Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.17 0.15 -0.02 38.9 37.3 -1.7 ADEPT TECHNOLOGY INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.29 -0.26 16.0 11.4 -4.7 ADVANCE AUTO PARTS Q3 RETAILING - GOODS USD 1.21 1.21 0.00 1458.0 1457.5 -0.5 AEROFLEX HOLDING CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.01 0.04 0.03 137.2 141.2 4.0 AFFYMAX INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.72 -0.68 0.04 13.1 13.6 0.5 AIR CANADA Q3 AIRLINES CAD 0.70 0.82 0.12 3266.8 3328.0 61.2 AIR CANADA Q3 AIRLINES CAD 0.69 0.82 0.13 3332.3 3328.0 -4.3 AIR METHODS CORPORATION Q3 BIOTECHNOLOGY USD 2.00 2.14 0.15 219.9 221.3 1.4 ALERE INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.51 0.43 -0.08 687.8 691.4 3.6 ALEXANDER & BALDWIN INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.14 0.31 0.17 75.4 92.9 17.5 ALLSCRIPTS HEALTHCARE SO Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.22 0.23 0.01 377.0 361.0 -16.0 AMARIN CORPORATION PLC Q3 DRUGS USD -0.22 -0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 AMC NETWORKS INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.37 -- -- 288.5 332.1 43.6 AMERESCO INC Q3 ELECTRICAL USD 0.22 0.15 -0.07 196.0 163.9 -32.1 AMERICAN PUBLIC EDUCATIO Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.50 0.60 0.10 77.1 77.1 0.0 AMERIGAS PARTNERS, L.P. Q4 GAS UTILITIES USD -0.89 -0.65 0.24 566.2 510.3 -55.9 AMERIGO RESOURCES LTD. Q3 NONFERROUS BASE METALS USD 0.00 0.01 0.01 43.6 44.2 0.6 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED Q3 PRECIOUS METALS USD 0.76 0.46 -0.30 -- -- -- APOLLO INVESTMENT CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.21 0.22 0.01 82.8 83.8 1.0 ARADIGM CORPORATION Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 -0.01 0.00 0.2 0.3 0.1 ARC RESOURCES LTD Q3 OIL CAD 0.03 -0.08 -0.11 332.2 329.9 -2.3 ASCENT CAPITAL GROUP INC Q3 LEISURE USD -0.32 -0.18 0.14 84.5 84.7 0.2 ASTON HILL FINANCIAL INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.00 0.01 0.01 6.1 6.2 0.1 AURIZON MINES LTD Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.07 0.03 -0.04 62.6 49.8 -12.8 AURIZON MINES LTD Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.08 0.03 -0.05 58.0 49.8 -8.3 AUTOBYTEL INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.05 0.06 0.01 16.8 17.5 0.7 BABCOCK & WILCOX CO Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.44 0.37 -0.07 830.3 807.6 -22.7 BANKFINANCIAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD -0.20 -0.26 -0.06 -- -- -- BCD SEMICONDUCTOR MANUFA Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.16 0.22 0.06 39.0 38.0 -1.0 BELDEN INC Q3 ELECTRONICS USD 0.71 -- -- 495.0 490.4 -4.7 BELLATRIX EXPLORATION LTD Q3 OIL CAD 0.04 0.05 0.01 45.6 48.1 2.5 BIOCLINICA INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.08 0.07 -0.01 24.0 24.9 1.0 BIOCRYST PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.21 -0.19 0.02 4.6 5.8 1.1 BIOSANTE PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.36 -0.27 0.09 0.1 0.1 0.0 BIOSPECIFICS TECHNOLOGIE Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.17 0.07 -0.10 3.1 2.4 -0.7 BITAUTO HOLDINGS LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.12 0.15 0.03 40.6 44.0 3.4 BLACKROCK KELSO CAPITAL Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.31 -- -- 37.4 40.7 3.3 BOFI HOLDING INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.62 0.67 0.05 21.0 22.5 1.5 BOINGO WIRELESS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.07 0.02 26.0 26.0 0.1 BROOKFIELD RENEWABLE ENE Q3 ELECTRICAL UTILITIES CAD -0.01 -- -- 342.0 229.0 -113.0 BROOKS AUTOMATION INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 0.08 0.06 115.1 119.4 4.4 CAE INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.17 -- -- 524.7 514.4 -10.3 CAE INC Q2 DEFENSE CAD 0.17 -- -- 528.1 514.4 -13.7 CANADIAN NATURAL RESOURC Q3 OIL CAD 0.50 0.32 -0.18 3638.6 3978.0 339.4 CANADIAN NATURAL RESOURC Q3 OIL CAD 0.46 0.32 -0.14 3618.0 3978.0 360.0 CANADIAN TIRE CORP LTD ' Q3 RETAILING - GOODS CAD 1.67 1.61 -0.06 2866.8 2829.8 -37.0 CAPSTONE TURBINE Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.02 -0.02 0.00 32.0 30.1 -1.9 CARIBOU COFFEE CO INC Q3 BEVERAGES USD 0.06 0.08 0.02 74.8 77.2 2.4 CARLYLE GROUP LP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.64 0.66 0.02 563.1 858.5 295.4 CASCADES INCORPORATED Q3 FOREST PRODUCTS CAD 0.15 0.07 -0.08 -- -- -- CEMPRA INC Q3 DRUGS USD -0.47 -0.24 0.23 0.0 0.0 0.0 CHROMADEX CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -0.02 0.02 2.8 3.6 0.8 CINEPLEX INC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.38 -- -- 278.5 281.4 2.8 CITIZENS & NORTHERN CORP Q3 BANKING USD 0.45 0.45 0.00 -- -- -- CML HEALTHCARE INC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.17 0.15 -0.02 92.7 -- -- COLUMBIA LABORATORIES INC Q3 DRUGS USD 0.01 0.01 0.00 7.0 5.6 -1.4 COMINAR REAL ESTATE INV Q3 INVESTMENTS CAD 0.46 0.44 -0.02 146.3 140.5 -5.8 COMPUTER MODELLING GROUP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.15 0.14 -0.01 16.2 16.1 -0.1 CORE-MARK HOLDING CO INC Q3 RETAILING - FOODS USD 1.22 1.01 -0.21 2411.1 2314.9 -96.2 CORNERSTONE THERAPEUTICS Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.32 0.19 -0.13 32.0 37.5 5.5 COSAN LTD Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.26 0.30 0.05 3781.0 3469.3 -311.7 CREDICORP (C) Q3 BANKING USD 2.41 2.85 0.44 593.6 690.8 97.3 CRESCENT POINT ENERGY CO Q3 OIL CAD 0.12 0.01 -0.11 648.2 -- -- CREW ENERGY Q3 OIL CAD -0.05 -0.15 -0.10 107.3 92.3 -15.0 DEALERTRACK HOLDINGS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.30 0.28 -0.02 99.5 99.1 -0.4 DEAN FOODS CO Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.28 0.33 0.05 3227.9 3143.3 -84.6 DELEK US HOLDINGS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 1.54 1.67 0.13 2055.6 2237.6 182.0 DIGITAL GENERATION INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.05 -0.42 -0.47 95.1 93.8 -1.3 DILLARD INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.72 0.96 0.25 1413.5 1449.6 36.1 DIODES INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.20 0.20 0.00 166.7 166.6 -0.1 DISCOVERY LABORATORIES I Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.23 -0.31 -0.08 0.0 0.0 0.0 DOLBY LABORATORIES INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.45 0.49 0.04 209.7 224.8 15.1 DOREL INDUSTRIES B Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.65 0.63 -0.02 595.7 613.3 17.5 DOT HILL SYSTEMS CORP Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.05 -0.03 0.02 49.0 48.2 -0.8 DTS INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.07 -0.61 -0.68 24.9 22.2 -2.7 DUKE ENERGY CORPORATION Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.45 1.47 0.02 6791.1 6722.0 -69.1 EBIX INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.40 0.46 0.06 50.3 53.8 3.6 ECHO THERAPEUTICS INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD -0.09 -0.11 -0.02 0.0 0.0 0.0 ECOSYNTHETIX INC Q3 CHEMICALS USD -0.05 -0.04 0.01 5.5 5.9 0.4 EGI FINANCIAL HOLDINGS I Q3 INSURANCE CAD 0.22 0.23 0.01 -- -- -- ELEPHANT TALK COMMUNICAT Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.04 -0.05 -0.01 8.2 6.7 -1.5 ENERGYSOLUTIONS INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.06 0.11 0.06 423.2 444.2 20.9 ENVESTNET INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.09 0.01 41.0 42.3 1.3 ETRION CORP Q3 OIL USD 0.01 0.00 -0.01 19.6 18.3 -1.3 EXACTTARGET INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 0.03 0.08 71.9 74.7 2.8 EZCHIP SEMICONDUCTOR LTD Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.09 0.10 0.01 9.1 9.3 0.1 FINNING INTERNATIONAL INC Q3 MACHINERY CAD 0.48 0.49 0.01 1613.8 1606.4 -7.4 FIRSTENERGY CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.06 1.11 0.05 4660.3 -- -- FLEETCOR TECHNOLOGIES INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.73 0.83 0.10 176.7 174.0 -2.7 FRANKLIN COVEY CO Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.16 0.18 0.02 48.9 51.0 2.1 FTI CONSULTING Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.60 0.60 0.01 389.3 386.1 -3.2 FUEL SYSTEMS SOLUTIONS I Q3 AUTO PART MFG USD 0.06 0.06 0.00 98.6 89.6 -9.0 FUTUREFUEL CORP Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.24 0.30 0.06 93.3 88.3 -5.0 GLOBAL PARTNERS LP Q3 OIL USD 0.39 0.24 -0.15 3740.2 4617.2 877.0 GLUSKIN SHEFF + ASSOCIAT Q1 INVESTMENTS CAD 0.16 0.20 0.04 19.7 20.3 0.6 GREAT WEST LIFECO INC Q3 INSURANCE CAD 0.51 0.54 0.03 6758.5 8636.0 1877.5 GROUPON INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.00 -0.03 590.1 568.6 -21.6 GSV CAPITAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD -0.10 -0.36 -0.26 41.6 0.0 -41.6 GTX INC Q3 DRUGS USD -0.18 -0.08 0.10 1.9 0.0 -1.9 GWR GLOBAL WATER RESOURC Q3 WATER UTILITIES CAD -0.01 -0.04 -0.03 9.5 0.0 -9.5 HALOZYME THERAPEUTICS INC Q3 UNDESIGNATED HEALTH USD -0.14 -0.18 -0.04 6.1 5.3 -0.8 HAWAIIAN TELCOM HOLDCO I Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.45 0.52 0.07 95.2 96.6 1.4 HUNTINGTON INGALLS INDUS Q3 SHIPBUILDING USD 0.80 0.74 -0.06 1643.7 1367.0 -276.7 HUTCHINSON TECHNOLOGY INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.68 -0.54 0.14 60.3 63.6 3.3 HYPERDYNAMICS CORP Q1 OIL USD -0.04 -0.04 0.00 0.0 0.0 0.0 IGM FINANCIAL INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.70 0.73 0.03 630.1 634.1 4.0 IMMUNOMEDICS INCORPORATED Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.10 0.00 1.1 1.1 -0.1 INFINITY PROPERTY AND CA Q3 INSURANCE USD 0.64 0.27 -0.37 302.5 313.7 11.2 INFORMATION SERVICES GRO Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.02 0.01 -0.01 49.0 46.5 -2.6 INSITE VISION INC Q3 DRUGS USD 0.03 0.04 0.01 12.1 12.1 0.1 INSULET CORP Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.24 -0.26 -0.02 55.1 54.8 -0.3 INTER PIPELINE FUND Q3 GAS UTILITIES CAD 0.23 -- -- 248.0 295.8 47.8 INTERNATIONAL GAME TECHNO Q4 LEISURE PRODUCTS USD 0.32 0.38 0.06 588.7 631.1 42.4 INTERXION HOLDING NV Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES EUR 0.12 0.12 0.00 69.7 70.4 0.7 INUVO INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.10 -0.06 0.04 14.5 15.5 1.0 J & J SNACK FOODS CORP Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.98 1.03 0.05 230.9 242.2 11.3 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Q3 DRUGS USD 1.32 1.34 0.02 179.6 175.5 -4.1 KAYAK SOFTWARE CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.19 0.26 0.08 77.4 78.6 1.2 KEY TECHNOLOGY Q4 MACHINERY USD -0.02 0.22 0.24 26.2 27.3 1.1 KIOR INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.25 -0.26 -0.01 0.0 0.0 0.0 KOHL'S CORP Q3 RETAILING - GOODS USD 0.88 0.91 0.03 4474.9 4490.0 15.1 KOPPERS HOLDINGS INC Q3 CHEMICALS USD 0.98 0.82 -0.16 403.6 387.9 -15.7 KRATOS DEFENSE & SECURIT Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.03 -0.08 -0.05 256.5 276.3 19.8 KULICKE & SOFFA INDS INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.83 0.89 0.06 262.8 269.2 6.4 LADENBURG THALMANN FIN S Q3 INVESTMENTS USD -0.04 -- -- 162.3 159.8 -2.5 LANNETT CO INC Q1 DRUGS USD 0.05 0.07 0.02 33.8 35.3 1.5 LIFETIME BRANDS INC Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.64 0.40 -0.24 140.9 128.1 -12.9 LIGHTPATH TECHNOLOGIES Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD -0.01 0.01 0.02 3.1 2.9 -0.2 LIN TV CORP. Q3 COMMUNICATIONS USD 0.34 0.41 0.08 127.9 133.1 5.2 LIONS GATE ENTERTAINMENT Q2 LEISURE USD 0.12 0.53 0.41 623.3 707.0 83.7 LMI AEROSPACE INC Q3 DEFENSE USD 0.48 0.48 0.00 73.9 70.6 -3.2 LOCAL CORPORATION Q3 COMMUNICATIONS USD -0.13 0.01 0.14 24.5 24.8 0.3 MAGNA INTERNATIONAL 'A' Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 1.06 -- -- 6858.0 7411.0 553.0 MAGNA INTERNATIONAL 'A' Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 1.02 1.13 0.11 7042.2 7411.0 368.8 MANITEX INTERNATIONAL INC Q3 MACHINERY USD 0.21 0.21 0.01 53.7 53.4 -0.4 MANITOBA TELECOM SVCS INC Q3 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.61 0.61 0.00 434.3 424.3 -10.0 MANULIFE FINANCIAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.32 0.29 -0.03 9776.4 7622.0 -2154.4 MANULIFE FINANCIAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.33 0.29 -0.04 -- 7622.0 -- MCAN MORTGAGE CORP Q3 FINANCE & LOAN CAD 0.32 0.19 -0.13 8.2 -- -- MCCOY CORP Q3 TRUCK MFG CAD 0.09 0.16 0.07 -- -- -- MERIDIAN BIOSCIENCE Q4 DRUGS USD 0.19 0.21 0.02 43.0 43.7 0.7 MICHAEL BAKER CORP Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.49 0.07 -0.42 160.1 145.2 -14.9 MICROSEMI CORPORATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.58 0.58 0.00 265.6 263.1 -2.5 MOLYCORP INC Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.07 -0.05 0.02 236.6 -- -- MONSTER WORLDWIDE INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.05 0.09 0.04 234.0 221.7 -12.3 MWI VETERINARY SUPPLY INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.97 0.99 0.02 538.1 551.4 13.3 NATURAL GAS SERVICES GRO Q3 OIL USD 0.22 0.21 -0.01 20.0 19.3 -0.7 NAVIDEA BIOPHARMACEUTICA Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.09 -0.03 0.0 0.0 0.0 NET 1 UEPS TECHNOLOGIES Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.25 -0.01 111.4 111.7 0.3 NEVSUN RESOURCES LTD Q3 PRECIOUS METALS USD 0.18 0.22 0.04 139.1 170.0 30.9 NEVSUN RESOURCES LTD Q3 PRECIOUS METALS USD 0.13 0.22 0.09 111.2 170.0 58.8 NIC INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.10 0.09 -0.01 53.7 53.2 -0.5 NN INC. Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.23 0.18 -0.05 91.1 86.6 -4.5 NORDSTROM INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.72 0.71 -0.01 2799.3 2808.0 8.7 NORTHERN OIL AND GAS INC Q3 OIL USD 0.26 0.27 0.01 80.4 80.7 0.3 NTELOS HOLDINGS CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.31 0.22 -0.09 115.8 114.5 -1.3 NVIDIA CORPORATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.30 0.33 0.04 1193.0 1204.1 11.1 NXSTAGE MEDICAL INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -0.04 0.02 60.7 61.2 0.4 OLYMPIC STEEL, INC. Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.35 0.15 -0.20 349.3 342.6 -6.8 ONCOGENEX PHARMACEUTICAL Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.49 -0.40 0.09 4.5 6.6 2.1 ONCOLYTICS BIOTECH INC Q3 BIOTECHNOLOGY CAD -0.13 -0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 ONE LIBERTY PROPERTIES I Q3 INVESTMENTS USD -- -- -- 11.8 11.8 0.0 ONLINE RESOURCES CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.03 0.05 0.02 39.3 41.3 2.0 ORBCOMM INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.05 0.05 0.00 16.9 16.1 -0.8 ORBIT GARANT DRILLING INC Q1 OIL CAD 0.05 0.06 0.01 37.2 34.9 -2.3 PACIFIC RUBIALES ENERGY Q3 OIL USD 0.52 0.43 -0.09 899.4 870.4 -29.0 PAIN THERAPEUTICS INC Q3 DRUGS USD -0.01 -0.03 -0.03 2.8 2.7 -0.1 PC MALL INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.21 0.15 -0.06 379.1 364.6 -14.5 PENFORD CORPORATION Q4 CHEMICALS USD 0.05 -0.05 -0.10 -- -- -- PENNYMAC MORTGAGE INVEST Q3 INVESTMENTS USD 0.79 0.81 0.02 63.4 99.2 35.8 PERMA-FIX ENVIRONMENTAL Q3 MACHINERY USD 0.01 -0.01 -0.02 34.5 29.1 -5.4 PFSWEB INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.10 -0.03 0.07 54.7 -- -- PMFG INC Q1 MACHINERY USD 0.02 -0.01 -0.03 34.1 33.0 -1.1 PORTLAND GENERAL ELECTRI Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.47 0.50 0.03 429.1 450.0 20.9 POZEN INC Q3 DRUGS USD -0.19 -0.19 0.00 1.7 0.9 -0.7 PPL CORPORATION Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.68 0.72 0.04 2979.2 2403.0 -576.2 PREMIUM BRANDS HOLDINGS Q3 FOOD PROCESSORS CAD 0.41 0.21 -0.20 281.1 255.0 -26.1 PRIMARIS RETAIL REIT Q3 INVESTMENTS CAD 0.33 0.30 -0.03 99.2 102.3 3.1 PRIMERO MINING CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.15 0.03 -0.12 45.1 38.3 -6.8 PROGENICS PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.30 -0.33 -0.03 2.5 1.1 -1.4 PSIVIDA CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.11 -0.01 0.7 0.6 -0.1 PURE TECHNOLOGIES LTD Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.01 -0.02 -0.03 16.4 13.4 -3.0 QUAD/GRAPHICS INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.64 0.64 0.00 1053.6 1039.7 -13.9 QUANTUM FUEL SYSTEM TECH. Q3 DEFENSE USD -0.07 -0.20 -0.13 6.3 5.8 -0.5 RED LION HOTELS CORP Q3 LEISURE USD 0.06 0.06 0.00 44.4 45.4 0.9 RENTECH INCORPORATED Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.02 0.02 0.04 44.2 60.2 16.0 RENTECH NITROGEN PARTNER Q3 CHEMICALS USD 0.63 0.75 0.12 47.0 60.1 13.1 REPLIGEN CORPORATION Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.02 0.07 0.05 -- -- -- RETROCOM MID-MARKET REIT Q3 INVESTMENTS CAD 0.09 0.09 0.01 21.1 20.0 -1.1 REVETT MINERALS INC Q3 NONFERROUS BASE METALS USD 0.09 0.12 0.03 18.5 -- -- REVETT MINERALS INC Q3 NONFERROUS BASE METALS USD 0.09 0.12 0.03 -- -- -- RICHMONT MINES INC Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.00 0.01 0.01 -- -- -- ROCKWELL MEDICAL INC Q3 DRUGS USD -0.50 -0.86 -0.36 12.7 12.7 0.0 ROFIN-SINAR TECHNOLOGY I Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.27 0.35 0.08 127.8 147.5 19.6 SAGENT PHARMACEUTICALS I Q3 DRUGS USD -0.20 -0.13 0.07 48.6 49.4 0.8 SALEM COMMUNICATIONS Q3 COMMUNICATIONS USD 0.09 0.06 -0.03 57.1 54.5 -2.6 SANDRIDGE ENERGY INC Q3 OIL USD 0.00 0.05 0.05 539.0 532.8 -6.2 SAPPI Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.09 0.12 0.03 1601.9 1585.0 -16.9 SAVIENT PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.48 -0.56 -0.08 5.9 4.9 -0.9 SCIQUEST INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 0.06 0.00 17.6 17.2 -0.4 SCORPIO MINING CORP Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.01 0.01 0.00 -- -- -- SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Q4 CHEMICALS USD -0.58 -0.59 -0.01 412.7 401.2 -11.5 SENOMYX INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.05 0.01 7.7 7.9 0.2 SEQUENOM Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.24 -0.26 -0.02 23.2 22.9 -0.3 SMART BALANCE INC Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.03 0.03 0.00 100.9 101.3 0.5 SOTHEBY'S Q3 RETAILING - GOODS USD -0.49 -0.48 0.01 56.6 68.5 11.9 SOUTH JERSEY INDUSTRIES Q3 GAS UTILITIES USD 0.07 0.13 0.07 149.9 -- -- SPREADTRUM COMMUNICATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.48 0.44 -0.04 182.9 187.9 4.9 STARWOOD PROPERTY TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.44 0.50 0.06 62.7 60.8 -1.9 STERLING CONSTRUCTION INC Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.20 0.01 -0.19 210.2 205.3 -4.9 SUCAMPO PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.07 -0.14 -0.07 14.7 15.5 0.8 SUNESIS PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.37 -0.24 4.2 0.3 -3.9 SYNTROLEUM CORPORATION Q3 GAS USD 0.02 -0.01 -0.03 4.3 4.3 0.1 TEEKAY CORP Q3 MARITIME USD -0.52 -0.29 0.23 431.1 433.9 2.7 TEEKAY LNG PARTNERS LP Q3 MARITIME USD 0.55 0.63 0.08 98.4 98.7 0.4 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Q3 MARITIME USD 0.22 0.33 0.11 218.5 228.0 9.4 TEEKAY TANKERS LTD Q3 MARITIME USD -0.04 -0.09 -0.05 44.0 46.1 2.1 TERAGO INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.07 0.08 0.01 12.2 12.3 0.1 THERMON GROUP HOLDINGS I Q2 MACHINERY USD 0.27 0.26 -0.01 76.8 67.4 -9.4 TIM HORTONS INC Q3 RETAILING - FOODS CAD 0.72 0.68 -0.04 794.6 802.0 7.4 TIM HORTONS INC Q3 RETAILING - FOODS CAD 0.72 0.68 -0.04 797.8 802.0 4.3 TIMBERLAND BANCORP INC. Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.11 0.13 0.02 8.6 9.0 0.4 TIMMINS GOLD CORP Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.07 0.09 0.02 42.4 41.7 -0.7 TOWERSTREAM CORP Q3 COMMUNICATIONS USD -0.09 -0.10 -0.01 8.4 8.1 -0.2 TRANS1 INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.19 -0.22 -0.03 3.5 3.2 -0.3 TRANSGLOBE ENERGY CORP Q3 OIL USD 0.34 0.22 -0.12 79.5 74.5 -4.9 TRANSGLOBE ENERGY CORP Q3 OIL USD 0.26 0.22 -0.04 76.8 74.5 -2.3 TRANSITION THERAPEUTICS Q1 HOME HEALTH CARE CAD 0.28 0.29 0.01 -- -- -- TRANSWITCH CORPORATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.08 -0.08 0.00 4.1 4.8 0.7 TUSCANY INTERNATIONAL DR Q3 OIL USD 0.00 0.00 0.00 77.1 74.2 -2.9 UGI CORPORATION Q4 GAS UTILITIES USD -0.12 -0.09 0.03 1287.5 1125.7 -161.8 UNI-SELECT Q3 AUTO PART MFG USD 0.55 0.53 -0.02 482.1 463.4 -18.7 UNITEK GLOBAL SERVICES I Q3 COMMUNICATIONS USD 0.20 -1.39 -1.59 142.9 132.1 -10.7 UNIVERSAL ELECTRONICS IN Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.52 0.54 0.02 126.0 124.9 -1.1 URANERZ ENERGY CORP Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.03 -0.02 0.01 -- -- -- US CONCRETE INC Q3 BUILDING MATERIALS USD -- -- -- 142.9 148.9 6.0 US PHYSICAL THERAPY INC Q3 HOSPITALS USD 0.38 0.39 0.01 63.0 62.9 -0.1 USA TECHNOLOGIES INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.03 -0.01 0.02 8.2 6.9 -1.3 VERENIUM CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.21 -0.42 -0.21 -- -- -- VULCAN MATERIALS CO Q3 BUILDING & RELATED USD 0.17 0.14 -0.03 787.4 728.9 -58.6 WALT DISNEY COMPANY Q4 LEISURE USD 0.68 0.68 0.00 10921.2 10782.0 -139.2 WEBTECH WIRELESS INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP CAD 0.00 -- -- 9.7 9.3 -0.4 WENDYS CO Q3 RETAILING - FOODS USD 0.05 0.03 -0.02 640.2 636.3 -3.8 WESTLAKE CHEMICAL CORP Q3 CHEMICALS USD 1.36 1.48 0.12 902.2 821.2 -81.1 WESTPORT INNOVATIONS INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.37 -0.59 -0.22 94.3 76.1 -18.2 WESTPORT INNOVATIONS INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.39 -0.59 -0.20 83.0 76.1 -6.9 WESTSHORE TERMINALS INVE Q3 COAL CAD 0.32 0.38 0.06 64.1 71.2 7.1 WILLDAN GROUP INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.05 0.11 0.06 26.7 21.5 -5.1 WINDSTREAM CORP Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.13 0.12 -0.01 1540.4 1552.4 12.0 WIRELESS RONIN TECHNOLOG Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.05 0.01 1.7 1.8 0.1 WP CAREY INC Q3 INVESTMENTS USD 0.49 -- -- 28.6 23.0 -5.6 XO GROUP INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.05 0.08 0.03 32.1 31.7 -0.4 ZALICUS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.08 -0.10 -0.02 2.8 3.5 0.7 ZHONGPIN INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.34 0.30 -0.04 397.8 415.7 18.0 ZIOPHARM ONCOLOGY INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.29 -0.28 0.01 0.2 0.2 0.1 ZIPCAR INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.01 0.06 0.05 75.7 78.2 2.5 ZOGENIX INC Q3 DRUGS USD -0.18 -0.16 0.02 9.8 8.5 -1.4