U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 9 - 1800 ET

Nov 9 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ALLIANT ENERGY CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.30 1.36 0.06 992.4 887.6 -104.8 AMEREN CORPORATION Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.41 1.33 -0.08 2139.4 2001.0 -138.4 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.73 0.98 0.25 614.6 712.4 97.7 BALLANTYNE STRONG INC Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.12 -0.02 -0.14 47.9 39.3 -8.6 BRASKEM SA Q3 CHEMICALS USD -0.07 -0.17 -0.10 4577.4 5541.7 964.3 CANADIAN REAL ESTATE INV Q3 INVESTMENTS CAD 0.18 0.27 0.09 96.1 -- -- CANELSON DRILLING INC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.14 0.13 -0.01 59.8 58.5 -1.2 CAPLEASE INC Q3 INVESTMENTS USD -0.04 -0.02 0.02 40.1 41.8 1.7 CH ENERGY GROUP INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.60 0.60 0.00 -- -- -- COMPANIA CERVECERIAS UNI Q3 BEVERAGES USD 0.70 0.60 -0.10 517.8 506.0 -11.8 COMPLETE GENOMICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.52 -0.52 0.00 8.1 7.3 -0.8 CONNECTICUT WATER SERVICE Q3 WATER UTILITIES USD 0.54 0.67 0.13 24.7 24.5 -0.2 CONSOLIDATED WATER COMPA Q3 WATER UTILITIES USD 0.12 0.09 -0.03 16.7 15.8 -0.9 COVIDIEN PLC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 1.00 1.02 0.02 2980.9 3001.0 20.1 CPI AEROSTRUCTURES INC Q3 DEFENSE USD 0.35 0.33 -0.02 22.7 21.3 -1.3 CRAY INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.48 -0.14 0.34 30.0 35.7 5.7 CYTRX CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.31 0.07 0.38 0.0 0.0 0.0 DATA GROUP INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.05 0.01 -0.04 -- -- -- DIXIE GROUP INCORPORATED Q3 CLOTHING USD 0.03 0.02 -0.01 66.3 65.8 -0.5 DORAL FINANCIAL CORP Q3 INSURANCE USD 0.00 -0.27 -0.27 57.2 55.6 -1.6 DRIL-QUIP Q3 OIL USD 0.74 0.73 -0.01 178.3 190.9 12.5 DURATA THERAPEUTICS INC Q3 DRUGS USD -1.00 -1.45 -0.45 0.0 0.0 0.0 EMERA INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.37 0.33 -0.04 497.6 -- -- ENERPLUS CORP Q3 OIL CAD 0.07 -- -- 335.1 331.8 -3.4 ENERPLUS CORP Q3 OIL CAD 0.02 0.31 0.29 -- 331.8 -- EQUITY FINANCIAL HOLDING Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.05 0.01 -0.04 6.3 5.7 -0.7 EW SCRIPPS CO Q3 COMMUNICATIONS USD 0.13 0.25 0.12 214.0 219.6 5.6 EXIDE TECHNOLOGIES Q2 ELECTRICAL USD 0.03 -0.18 -0.21 752.7 711.7 -41.1 FEIHE INTERNATIONAL INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.36 0.38 0.03 64.8 66.1 1.2 FIRSTHAND TECHNOLOGY VAL Q3 FINANCIAL SERVICES USD -0.36 -2.36 -2.00 0.4 0.2 -0.3 FOSTER WHEELER AG Q3 MACHINERY USD 0.45 0.56 0.11 1065.7 803.2 -262.4 FUSHI COPPERWELD INC Q3 NONFERROUS BASE METALS USD 0.24 0.20 -0.04 76.1 72.6 -3.4 FX ENERGY INC Q3 OIL USD 0.01 -- -- 10.0 9.6 -0.5 GALECTIN THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -0.19 -0.01 0.0 0.0 0.0 GENVEC INC. Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.31 0.01 2.9 2.1 -0.8 GMP CAPITAL INC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD -0.04 0.00 0.04 42.6 58.1 15.6 HARVEST NATURAL RESOURCES Q3 OIL USD 0.26 0.26 0.01 0.0 0.0 0.0 HEALTHLEASE PROPERTIES R Q3 INVESTMENTS CAD -- -- -- 4.5 4.6 0.1 HECKMANN CORP Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.02 -- -- 94.7 93.1 -1.6 HEROUX-DEVTEK INC. Q2 MACHINERY CAD 0.15 0.09 -0.06 72.2 57.7 -14.6 HOUSTON WIRE & CABLE CO Q3 ELECTRICAL USD 0.29 0.24 -0.05 104.2 96.1 -8.0 HYDROGENICS CORP Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.43 -0.40 0.03 8.2 7.9 -0.3 JC PENNEY COMPANY INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.07 -0.93 -0.86 3268.2 2927.0 -341.2 K12 INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.11 -0.03 221.8 221.1 -0.7 LAREDO PETROLEUM HOLDING Q3 OIL USD 0.13 0.10 -0.03 146.4 144.7 -1.7 LJ INTERNATIONAL INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.02 -0.06 -0.04 45.8 44.4 -1.5 MEDICAGO INC Q3 BIOTECHNOLOGY CAD -0.02 -0.02 0.00 2.6 4.7 2.1 MEDIVATION INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -0.06 -0.02 49.0 64.8 15.8 MEMORIAL PRODUCTION PART Q3 OIL USD 0.37 -1.13 -1.50 25.9 19.3 -6.6 METALICO INC Q3 MULTI-IND BASIC USD 0.03 0.03 0.00 139.8 132.8 -7.0 MGIC INVT CORP WIS Q3 INSURANCE USD -0.60 -1.22 -0.62 282.4 266.4 -15.9 MIDWAY GOLD CORPORATION Q3 PRECIOUS METALS CAD -0.02 -0.03 -0.01 0.0 0.0 0.0 MONEYGRAM INTERNATIONAL Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.30 0.04 343.3 338.6 -4.8 NEURALSTEM INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -- -- 0.1 0.2 0.1 NPS PHARMACEUTICALS INCO Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.16 -0.04 0.12 28.2 27.0 -1.2 NUTRISYSTEM INC Q3 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.16 0.13 -0.03 91.5 81.3 -10.2 OM GROUP INC Q3 CHEMICALS USD 0.37 0.25 -0.12 415.1 394.7 -20.4 OMEROS CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.34 -0.36 -0.02 1.4 1.4 0.0 OPMEDIC GROUP INC Q4 HOME HEALTH CARE CAD 0.05 0.04 -0.01 4.9 4.9 0.0 PILOT GOLD INC Q3 PRECIOUS METALS CAD -0.03 -0.03 0.00 -- -- -- QHR TECHNOLOGIES INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.01 -- -- 7.2 7.0 -0.2 QR ENERGY LP Q3 OIL USD 0.26 -1.24 -1.50 73.7 65.0 -8.7 RADNET INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.08 0.06 -0.02 168.5 167.0 -1.4 ROYAL NICKEL CORP Q3 NONFERROUS BASE METALS CAD -0.02 -0.03 -0.01 -- -- -- SCICLONEPHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD 0.21 -- -- 44.8 40.7 -4.1 SIROCCO MINING INC Q3 MULTI-IND BASIC CAD 0.02 0.00 -0.02 -- -- -- SPIRIT REALTY CAPITAL INC Q3 INVESTMENTS USD -0.77 -- -- 69.8 70.7 0.9 SPROTT RESOURCE LENDING Q3 BANKING CAD 0.03 0.04 0.01 4.9 -- -- STEINWAY MUSICAL INSTRUM Q3 LEISURE PRODUCTS USD 0.36 0.35 -0.01 94.8 89.3 -5.5 STELLA-JONES INC Q3 FOREST PRODUCTS CAD 1.26 1.29 0.03 205.3 195.4 -9.9 STRAYER EDUCATION Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.32 0.36 0.04 123.4 124.3 0.8 SYNUTRA INTERNATIONAL INC Q2 FOOD PROCESSORS USD -0.05 -- -- 67.8 66.1 -1.7 TELUS CORPORATION Q3 TELEPHONE UTILITIES CAD 1.07 1.06 -0.01 2747.5 2774.0 26.5 TELUS CORPORATION Q3 TELEPHONE UTILITIES CAD 1.07 1.06 -0.01 2746.7 2774.0 27.3 TENARIS SA Q3 OIL USD 0.70 0.69 -0.01 2719.6 2657.1 -62.5 THOMPSON CREEK METALS CO Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.08 -0.01 0.07 108.7 74.9 -33.8 THOMPSON CREEK METALS CO Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.05 -0.01 0.04 107.0 74.9 -32.1 TITANIUM METALS CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.17 0.12 -0.05 284.0 257.7 -26.3 TMX GROUP LTD Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE CAD 0.77 0.67 -0.10 160.9 113.4 -47.5 VANTAGE DRILLING CO Q3 OIL USD -0.03 0.01 0.04 113.9 111.5 -2.4 VIRTUALSCOPICS INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.00 0.00 0.00 3.5 3.3 -0.2 WESTERN ASSET MORTGAGE C Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.85 2.72 1.87 10.2 12.8 2.6 YM BIOSCIENCES INC Q1 DRUGS CAD -0.06 -0.05 0.01 0.2 0.3 0.1 YM BIOSCIENCES INC Q1 DRUGS CAD -0.07 -0.05 0.02 0.2 0.3 0.1 YONGYE INTERNATIONAL INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.83 0.51 -0.32 182.8 129.7 -53.0 YPF SOCIEDAD ANONIMA Q3 OIL USD 0.89 0.42 -0.47 3746.0 3772.4 26.4