U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 12 - 0900 ET

Nov 12 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev BANKERS PETROLEUM LTD Q3 OIL USD 0.06 0.05 -0.01 114.5 115.1 0.6 BEAZER HOMES Q4 HOME BUILDING USD -1.22 -2.82 -1.60 335.1 370.9 35.8 CELSION CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.18 -0.01 0.0 0.0 0.0 CHINA YUCHAI INTERNATION Q3 TRUCK MFG USD 0.20 0.47 0.27 519.2 485.2 -34.0 CTI INDUSTRIES CORP Q3 LEISURE TIME USD -0.02 0.00 0.02 12.7 11.8 -0.9 D R HORTON INC Q4 HOME BUILDING USD 0.28 0.30 0.02 1354.2 1298.8 -55.4 DERMA SCIENCES INC. Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.37 -0.24 0.13 19.0 19.7 0.6 ENSIGN ENERGY SERVICES I Q3 OIL CAD 0.30 0.29 -0.01 513.5 525.7 12.1 IMMUNOCELLULAR THERAPEUT Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -0.11 -0.03 0.0 0.0 0.0 MATADOR RESOURCES CO Q3 OIL USD 0.10 0.13 0.03 42.2 41.4 -0.8 NUPATHE INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.38 -0.42 -0.05 0.0 0.0 0.0 RECOVERY ENERGY INC Q3 OIL USD -0.19 -0.19 0.00 3.8 1.9 -1.9 RRSAT GLOBAL COMMS NETWO Q3 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.12 0.01 28.8 28.5 -0.3 SOUFUN HOLDINGS LTD Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.55 0.68 0.13 122.3 127.2 4.9 STUDENT TRANSPORTATION I Q1 MULTI-IND TRANSN USD -0.12 -0.12 0.00 60.8 61.6 0.9 TRICON CAPITAL GROUP INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.03 0.05 0.02 5.2 10.1 5.0 WESDOME GOLD MINES LTD Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.01 0.01 0.00 -- -- --