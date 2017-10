U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 12 - 1800 ET

Nov 12 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AXIA NETMEDIA CORP Q1 OTHER COMPUTERS CAD 0.01 0.05 0.04 19.3 18.8 -0.5 BANKERS PETROLEUM LTD Q3 OIL USD 0.06 0.05 -0.01 114.5 115.1 0.6 BEAZER HOMES Q4 HOME BUILDING USD -1.22 -2.82 -1.60 335.1 370.9 35.8 BRIGUS GOLD CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.04 0.02 -- -- -- CELSION CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.18 -0.01 0.0 0.0 0.0 CHINA YUCHAI INTERNATION Q3 TRUCK MFG USD 0.20 0.47 0.27 519.2 485.2 -34.0 COASTAL ENERGY CO Q3 OIL USD 0.51 0.34 -0.17 183.2 147.5 -35.7 CONTRANS GROUP INC Q3 TRUCKING CAD 0.22 0.21 -0.01 125.1 130.9 5.8 CORNERSTONE ONDEMAND INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.07 -0.01 30.2 31.2 1.0 COUNTRY STYLE COOKING RE Q3 RETAILING - FOODS USD 0.14 0.22 0.09 51.1 52.0 1.0 CROSSTEX ENERGY INC Q3 GAS USD -0.15 -0.12 0.03 482.8 407.0 -75.8 CTI INDUSTRIES CORP Q3 LEISURE TIME USD -0.02 0.00 0.02 12.7 11.8 -0.9 CTPARTNERS EXECUTIVE SEA Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.02 0.04 0.02 31.1 33.2 2.1 D R HORTON INC Q4 HOME BUILDING USD 0.28 0.30 0.02 1354.2 1298.8 -55.4 DERMA SCIENCES INC. Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.37 -0.24 0.13 19.0 19.7 0.6 EINSTEIN NOAH RESTAURANT Q3 RETAILING - FOODS USD 0.20 0.21 0.01 106.3 105.5 -0.8 ENSIGN ENERGY SERVICES I Q3 OIL CAD 0.30 0.29 -0.01 513.5 525.7 12.1 ESCO TECHNOLOGIES INC Q4 DEFENSE USD 0.62 0.65 0.03 194.8 192.2 -2.6 FORTEGRA FINANCIAL CORP Q3 INSURANCE USD 0.26 0.23 -0.03 31.3 31.3 0.0 GLADSTONE CAPITAL Q4 INVESTMENTS USD 0.24 0.22 -0.02 10.2 10.0 -0.2 HOLOGIC INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.37 0.37 0.01 581.6 600.2 18.5 HOMEQ CORP Q3 INVESTMENTS CAD 0.17 0.13 -0.04 7.5 6.9 -0.5 IMMUNOCELLULAR THERAPEUT Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -0.11 -0.03 0.0 0.0 0.0 MATADOR RESOURCES CO Q3 OIL USD 0.10 0.13 0.03 42.2 41.4 -0.8 MEDICIS PHARMACEUTICAL C Q3 DRUGS USD 0.51 0.48 -0.03 190.1 180.2 -9.9 NQ MOBILE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.16 0.01 24.5 25.8 1.3 NUPATHE INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.38 -0.42 -0.05 0.0 0.0 0.0 OTC MARKETS GROUP INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.11 -0.04 8.9 8.2 -0.7 PETROBANK ENERGY & RESOU Q3 OIL CAD 0.20 0.13 -0.07 268.2 237.8 -30.4 RADIANT LOGISTICS INC Q1 UNDESIGNATED TRANSPORT USD 0.03 -- -- 84.6 79.1 -5.5 RECOVERY ENERGY INC Q3 OIL USD -0.19 -0.19 0.00 3.8 1.9 -1.9 RMP ENERGY INC Q3 GAS CAD -0.02 -0.01 0.01 19.5 19.5 0.0 RRSAT GLOBAL COMMS NETWO Q3 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.12 0.01 28.8 28.5 -0.3 SCIENTIFIC LEARNING CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.12 -0.03 0.09 6.8 6.8 0.0 SOUFUN HOLDINGS LTD Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.55 0.68 0.13 122.3 127.2 4.9 STUDENT TRANSPORTATION I Q1 MULTI-IND TRANSN USD -0.12 -0.12 0.00 60.8 61.6 0.9 TOTAL ENERGY SERVICES INC Q3 OIL CAD 0.44 0.30 -0.14 79.9 73.5 -6.4 TRANSCEPT PHARMACEUTICAL Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.06 0.25 0.19 8.4 10.4 2.1 TRICON CAPITAL GROUP INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.03 0.05 0.02 5.2 10.1 5.0 VERMILLION INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.21 -0.13 0.08 0.3 0.3 0.0 WESDOME GOLD MINES LTD Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.01 0.01 0.00 -- -- -- WUXI PHARMATECH CAYMAN I Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.30 0.36 0.06 123.2 125.8 2.7