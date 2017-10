U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 13- 0800 ET

Nov 13 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AECOM TECHNOLOGY CORP Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.82 0.83 0.01 2224.1 2082.9 -141.2 ATNA RESOURCES LTD Q3 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.01 -0.01 18.6 14.2 -4.4 BG MEDICINE INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.33 -0.34 -0.01 0.8 0.6 -0.2 CHEMOCENTRYX INC Q3 DRUGS USD -0.22 -0.28 -0.06 4.8 1.1 -3.6 DICK'S SPORTING GOODS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.37 0.40 0.03 1296.6 1312.1 15.5 FIESTA RESTAURANT GROUP Q3 RETAILING - FOODS USD 0.15 0.16 0.01 126.8 128.2 1.4 GALENA BIOPHARMA INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.09 -0.01 0.0 0.0 0.0 HI-CRUSH PARTNERS LP Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.35 0.33 -0.02 20.6 12.6 -8.0 HOME DEPOT INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.70 0.74 0.04 17927.2 18130.0 202.8 HORIZON PHARMA INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.68 -0.47 0.21 4.1 6.5 2.4 INTELGENX TECHNOLOGIES C Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.01 -0.01 0.00 0.2 0.0 -0.2 LUXFER HOLDINGS PLC Q3 MACHINERY USD 0.42 0.38 -0.04 124.8 -- -- MAGNUM HUNTER RESOURCES Q3 OIL USD -0.06 -0.08 -0.02 73.9 62.6 -11.3 MARIANA RESOURCES LIMITED Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.00 0.00 0.00 -- -- -- MICHAEL KORS HOLDINGS LTD Q2 RETAILING - GOODS USD 0.40 0.49 0.09 519.3 532.9 13.6 NAVIOS MARITIME ACQUISIT Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.04 -0.03 0.01 37.3 37.8 0.4 PALADIN LABS INC Q3 DRUGS CAD 0.52 0.74 0.22 66.2 66.9 0.7 PLUG POWER INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.17 -0.27 -0.10 7.6 4.8 -2.8 QUEBECOR INC Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.74 0.82 0.08 1055.9 1059.1 3.2 REDLINE COMMUNICATIONS G Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.06 -0.21 -0.15 9.5 8.1 -1.3 RESPONSE GENETICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.07 0.00 4.5 5.4 0.9 SAN GOLD CORP Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.01 0.00 -0.01 44.6 41.0 -3.6 SURGE ENERGY INC Q3 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.05 -0.01 -0.06 48.5 43.2 -5.3 VERASTEM INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.36 -0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 VERSO PAPER CORP Q3 FOREST PRODUCTS USD -0.05 -0.23 -0.18 435.0 373.0 -62.0