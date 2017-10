U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 13 - 1800 ET

Nov 13 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADCARE HEALTH SYSTEMS INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.02 -0.11 -0.13 60.6 61.8 1.2 ADECOAGRO SA Q3 FOOD PROCESSORS USD -- -- -- 164.6 108.5 -56.1 ADVANCED PHOTONIX INC Q2 DEFENSE USD -0.02 -- -- 6.2 5.6 -0.6 AECOM TECHNOLOGY CORP Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.82 0.83 0.01 2224.1 2082.9 -141.2 AETERNA ZENTARIS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.42 -0.35 0.07 8.4 7.1 -1.2 AETERNA ZENTARIS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.40 -0.35 0.05 8.1 7.1 -0.9 AMERICAN APPAREL INC Q3 CLOTHING USD -0.03 -0.05 -0.02 159.7 162.2 2.5 ASIA BIO-CHEM GROUP CORP Q3 FOOD PROCESSORS CAD -0.08 -0.13 -0.05 49.2 27.9 -21.3 ATMOS ENERGY CORPORATION Q4 GAS UTILITIES USD 0.08 0.09 0.01 717.8 508.0 -209.8 ATNA RESOURCES LTD Q3 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.01 -0.01 18.6 14.2 -4.4 AURA MINERALS INC Q3 PRECIOUS METALS USD -0.04 -0.07 -0.03 -- -- -- AURCANA CORPORATION Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.00 0.01 0.01 14.2 -- -- BAYTEX ENERGY CORP Q3 OIL CAD 0.33 0.29 -0.04 275.3 299.8 24.5 BAYTEX ENERGY CORP Q3 OIL CAD 0.35 0.29 -0.06 276.8 299.8 23.0 BG MEDICINE INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.33 -0.34 -0.01 0.8 0.6 -0.2 BIOEXX SPECIALTY PROTEIN Q3 OIL CAD -0.02 -- -- 1.0 0.0 -1.0 CAPSTONE INFRASTRUCTURE Q3 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.04 -- -- 83.9 85.0 1.1 CARDIOME PHARMA CORP Q3 DRUGS USD -0.15 -0.22 -0.08 0.3 0.1 -0.2 CARDIOME PHARMA CORP Q3 DRUGS USD -0.11 -0.22 -0.11 0.9 0.1 -0.8 CHEMBIO DIAGNOSTICS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.04 -0.04 -0.08 6.1 5.0 -1.1 CHEMOCENTRYX INC Q3 DRUGS USD -0.22 -0.28 -0.06 4.8 1.1 -3.6 CHORUS AVIATION INC Q3 AIRLINES CAD 0.15 0.22 0.07 416.9 435.6 18.7 CINEDIGM DIGITAL CINEMA Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.06 -0.06 -0.01 24.0 22.6 -1.4 CISCO SYS INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.46 0.48 0.02 11773.1 11876.0 102.9 CLEAN DIESEL TECHNOLOGIE Q3 CHEMICALS USD -0.13 -0.24 -0.11 19.5 14.4 -5.1 CLEARWATER SEAFOODS INCO Q3 RETAILING - FOODS CAD 0.19 0.27 0.08 101.7 101.6 -0.1 CROMBIE REAL ESTATE INVE Q3 INVESTMENTS CAD 0.12 0.09 -0.03 66.7 64.5 -2.3 CROWN CRAFTS INCORPORATED Q2 TEXTILES USD 0.12 0.08 -0.04 20.1 17.3 -2.9 CRUMBS BAKE SHOP INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD -0.07 -0.23 -0.16 9.8 9.9 0.1 CUI GLOBAL INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.01 -0.04 -0.03 11.1 10.7 -0.4 DEEP DOWN INC Q3 OIL USD 0.09 -- -- 9.2 9.4 0.2 DICK'S SPORTING GOODS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.37 0.40 0.03 1296.6 1312.1 15.5 DYNAVOX INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 0.01 0.01 19.3 18.6 -0.7 ELECTROMED INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 -0.01 0.01 4.3 4.0 -0.3 ENGILITY HOLDINGS INC Q3 DEFENSE USD 0.47 0.83 0.36 388.0 409.4 21.4 EVOLVING SYSTEMS INC. Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.12 0.02 6.4 6.8 0.4 FIESTA RESTAURANT GROUP Q3 RETAILING - FOODS USD 0.15 0.16 0.01 126.8 128.2 1.4 GALENA BIOPHARMA INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.09 -0.01 0.0 0.0 0.0 GEOMET INC Q3 OIL USD 0.03 0.02 -0.01 15.6 9.7 -6.0 GIANT INTERACTIVE GROUP Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.18 0.20 0.02 84.5 86.4 2.0 GRIFFON CORPORATION Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.03 0.04 0.01 483.0 447.4 -35.6 HESKA CORPORATION Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.08 -0.01 -0.09 19.7 16.9 -2.8 HI-CRUSH PARTNERS LP Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.35 0.33 -0.02 20.6 12.6 -8.0 HNZ GROUP INC Q3 MULTI-IND TRANSN CAD 1.39 1.23 -0.16 73.8 70.0 -3.8 HOME DEPOT INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.70 0.74 0.04 17927.2 18130.0 202.8 HORIZON PHARMA INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.68 -0.47 0.21 4.1 6.5 2.4 IGI LABORATORIES INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.00 -0.04 -0.04 3.2 2.0 -1.2 INTELGENX TECHNOLOGIES C Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.01 -0.01 0.00 0.2 0.0 -0.2 KARNALYTE RESOURCES INC Q3 CHEMICALS CAD -0.04 -0.08 -0.04 -- -- -- LEON'S FURNITURE LTD Q3 HOME FURNISHINGS CAD 0.21 0.18 -0.03 -- -- -- LONE PINE RESOURCES INC Q3 OIL USD -0.06 -0.14 -0.08 49.8 38.2 -11.6 LUNA GOLD CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.00 -0.05 26.0 22.2 -3.8 LUXFER HOLDINGS PLC Q3 MACHINERY USD 0.42 0.38 -0.04 124.8 -- -- M/A-COM TECHNOLOGY SOLUT Q4 ELECTRONICS USD 0.20 0.22 0.02 73.8 74.6 0.7 MAGNEGAS CORP Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.06 -0.11 -0.05 252.0 201.1 -50.9 MAGNUM HUNTER RESOURCES Q3 OIL USD -0.06 -0.08 -0.02 73.9 62.6 -11.3 MARIANA RESOURCES LIMITED Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.00 0.00 0.00 -- -- -- MARTINREA INTERNATIONAL Q3 AUTO PART MFG CAD 0.17 0.17 0.00 671.3 697.2 25.9 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD Q2 RETAILING - GOODS USD 0.40 0.49 0.09 519.3 532.9 13.6 NAVIOS MARITIME ACQUISIT Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.04 -0.03 0.01 37.3 37.8 0.4 NETLIST INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.08 -0.15 -0.07 9.5 6.4 -3.1 NEW MILLENNIUM IRON CORP Q3 STEEL CAD -0.02 -0.02 0.00 0.0 -- -- ORBIT INTERNATIONAL CP Q3 DEFENSE USD 0.08 0.17 0.09 7.7 7.9 0.2 OSISKO MINING CORP Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.05 0.06 0.01 158.8 158.5 -0.3 PALADIN LABS INC Q3 DRUGS CAD 0.52 0.74 0.22 66.2 66.9 0.7 PLUG POWER INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.17 -0.27 -0.10 7.6 4.8 -2.8 PURE INDUSTRIAL REAL EST Q3 INVESTMENTS CAD -- -- -- 13.3 13.3 0.0 QUEBECOR INC Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.74 0.82 0.08 1055.9 1059.1 3.2 REDLINE COMMUNICATIONS G Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.06 -0.21 -0.15 9.5 8.1 -1.3 REPROS THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.24 -0.30 -0.07 0.0 0.0 0.0 RESPONSE GENETICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.07 0.00 4.5 5.4 0.9 ROCHESTER MEDICAL CORPOR Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.08 0.08 0.01 17.8 16.7 -1.1 S&W SEED CO Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.07 0.01 -0.06 6.1 6.7 0.7 SAKS INCORPORATED Q3 RETAILING - GOODS USD 0.12 0.12 0.00 726.1 713.2 -12.9 SAN GOLD CORP Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.01 0.00 -0.01 44.6 41.0 -3.6 SARATOGA RESOURCES INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.04 -0.01 -0.05 21.4 16.7 -4.6 SHOPPERS DRUG MART CORP Q3 RETAILING - GOODS CAD 0.81 0.81 0.00 3191.6 3209.0 17.4 SOUTHGOBI RESOURCES LTD Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.04 -- -- 52.1 3.3 -48.8 SPARK NETWORKS INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.07 -0.08 -0.02 15.7 15.9 0.2 SUMMER INFANT INC Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.10 0.27 0.17 67.6 64.0 -3.6 SURGE ENERGY INC Q3 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.05 -0.01 -0.06 48.5 43.2 -5.3 SYNERGY PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.16 -0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 SYNERGY RESOURCES CORP Q4 OIL USD 0.06 0.04 -0.02 8.0 6.8 -1.2 TJX COMPANIES INCORPORAT Q3 RETAILING - GOODS USD 0.61 0.62 0.01 6387.1 6410.9 23.8 TUCOWS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -- 0.03 -- -- -- -- TUCOWS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.03 0.01 -- -- -- VERASTEM INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.36 -0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 VERSO PAPER CORP Q3 FOREST PRODUCTS USD -0.05 -0.23 -0.18 435.0 373.0 -62.0 VIPSHOP HOLDINGS LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.07 0.01 0.08 147.5 155.9 8.5 WESCO AIRCRAFT HOLDINGS Q4 RETAILING - GOODS USD 0.24 0.29 0.05 201.6 212.2 10.6 WOODWARD INC Q4 MACHINERY USD 0.57 0.66 0.09 528.8 528.7 -0.1 ZAZA ENERGY CORP Q3 OIL USD -0.07 1.36 1.43 -- -- --