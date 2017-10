U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 14 - 0800 ET

Nov 14 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABERCROMBIE & FITCH Q3 RETAILING - GOODS USD 0.59 0.87 0.28 1113.5 1169.6 56.1 ANTRIM ENERGY INC Q3 OIL USD -0.01 0.03 0.04 0.0 0.0 0.0 ARGONAUT GOLD INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.21 0.26 0.05 48.6 72.9 24.3 BIOLINE RX LTD Q3 HOME HEALTH CARE USD -0.23 -0.40 -0.17 0.0 0.0 0.0 CENTAMIN PLC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.04 0.06 0.02 104.7 103.1 -1.6 DAWSON GEOPHYSICAL COMPA Q4 OIL USD 0.32 0.15 -0.17 75.8 73.0 -2.8 D-BOX TECHNOLOGIES INC Q2 LEISURE CAD -0.01 0.00 0.01 3.1 3.7 0.6 DIRECTCASH PAYMENTS INC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD -- -- -- 50.2 67.0 16.8 HEMISPHERE GPS INC Q3 ELECTRONICS USD -0.02 -0.03 -0.01 15.8 14.0 -1.8 HOLLYSYS AUTOMATION TECH Q1 COMPUTER MFRS USD 0.29 0.28 -0.01 97.6 88.1 -9.5 INVIVO THERAPEUTICS HOLD Q3 HOME HEALTH CARE USD -0.05 -0.04 0.01 -- -- -- JINPAN INTERNATIONAL LTD Q3 ELECTRICAL USD 0.25 0.23 -0.02 54.1 58.8 4.8 MANCHESTER UNITED PLC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC BPN -2.00 0.13 2.13 75.6 76.3 0.7 MANCHESTER UNITED PLC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC GBP -2.00 0.13 2.13 75.6 76.3 0.7 MEDICAL FACILITIES CORP Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.17 0.15 -0.01 53.7 55.5 1.9 METRO INC 'A' Q4 RETAILING - FOODS CAD 1.18 1.24 0.06 2878.1 2943.7 65.6 NIGHTINGALE INFOMATIX CO Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.00 0.01 0.01 5.3 5.1 -0.2 NORTHLAND RESOURCES SA Q3 PRECIOUS METALS CAD -0.02 0.01 0.03 -- -- -- PALATIN TECHNOLOGIES INC Q1 LEISURE USD -0.16 -0.05 0.11 0.0 0.0 0.0 RAPTOR PHARMACEUTICAL CO Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.21 -0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 SERICA ENERGY PLC Q3 OIL USD -0.02 -0.02 0.00 4.1 3.5 -0.6 SORL AUTO PARTS INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.13 0.17 0.04 46.7 46.7 0.0 SPROTT INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.04 0.07 0.03 34.8 35.8 1.0 STAPLES INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.45 0.46 0.01 6448.3 6353.1 -95.2 TYCO INTERNATIONAL LIMIT Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.35 0.33 -0.02 2719.6 2728.0 8.4 VALUEVISION MEDIA INC. Q3 COMMUNICATIONS USD -0.12 -0.08 0.04 140.1 137.6 -2.5 VIMPELCOM LTD Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.32 0.33 0.01 5777.1 5747.0 -30.1