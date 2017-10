U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 14 - 1800 ET

Nov 14 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABERCROMBIE & FITCH Q3 RETAILING - GOODS USD 0.59 0.87 0.28 1113.5 1169.6 56.1 AEGEAN MARINE PETROLEUM Q3 MARITIME USD 0.16 0.17 0.01 1827.6 1825.3 -2.3 AG GROWTH INTERNATIONAL Q3 MACHINERY CAD 0.39 0.52 0.13 79.7 83.1 3.3 ALACER GOLD CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.08 0.08 0.01 177.0 179.5 2.5 ALTUS GROUP LTD Q3 INVESTMENTS CAD 0.16 0.25 0.09 -- -- -- ANTRIM ENERGY INC Q3 OIL USD -0.01 0.03 0.04 0.0 0.0 0.0 ARCAN RESOURCES LTD Q3 OIL CAD 0.00 -0.02 -0.02 31.7 -- -- ARGONAUT GOLD INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.21 0.26 0.05 48.6 72.9 24.3 B2GOLD CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.05 0.00 67.1 67.1 -0.1 BIOLINE RX LTD Q3 HOME HEALTH CARE USD -0.23 -0.40 -0.17 0.0 0.0 0.0 BIRCHCLIFF ENERGY LTD Q3 OIL CAD 0.00 0.02 0.02 59.1 58.6 -0.5 BOARDWALK REAL ESTATE IN Q3 INVESTMENTS CAD -- -- -- 109.2 110.6 1.4 CALIFORNIA UNITED BANK Q3 BANKING USD -0.04 0.14 0.18 10.1 10.7 0.6 CANACOL ENERGY LTD Q1 OIL USD 0.02 -0.01 -0.03 65.6 41.8 -23.8 CARDIUM THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 -0.02 -0.01 0.0 0.0 0.0 CENTAMIN PLC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.04 0.06 0.02 104.7 103.1 -1.6 CLAUDE RESOURCES INC Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.02 0.02 0.00 25.0 23.4 -1.6 CLAUDE RESOURCES INC Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.02 0.02 0.00 24.8 23.4 -1.4 COMMAND SECURITY CORP Q2 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.03 0.07 0.04 35.2 38.2 3.0 COPPER MOUNTAIN MINING C Q3 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.00 -0.09 -0.09 53.1 -- -- COVER-ALL TECHNOLOGIES I Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 -0.06 -0.07 5.2 3.3 -2.0 DAWSON GEOPHYSICAL COMPA Q4 OIL USD 0.32 0.15 -0.17 75.8 73.0 -2.8 D-BOX TECHNOLOGIES INC Q2 LEISURE CAD -0.01 0.00 0.01 3.1 3.7 0.6 DECISIONPOINT SYSTEMS INC Q3 COMMUNICATIONS USD -0.04 -0.02 0.02 19.7 18.6 -1.1 DEETHREE EXPLORATION LTD Q3 GAS CAD 0.02 0.02 0.00 24.3 24.0 -0.3 DIAMOND FOODS INC Q1 BEVERAGES USD 0.64 0.71 0.07 271.0 287.4 16.4 DIAMOND FOODS INC Q2 BEVERAGES USD 0.82 0.01 -0.81 295.8 262.4 -33.4 DIAMOND FOODS INC Q3 BEVERAGES USD 0.50 -0.22 -0.72 226.1 207.7 -18.4 DIRECTCASH PAYMENTS INC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD -- -- -- 50.2 67.0 16.8 EMED MINING PUBLIC LIMIT Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.00 0.00 0.00 -- -- -- ENDEAVOUR MINING CORP Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.07 0.08 0.01 -- -- -- FIRST MAJESTIC SILVER CO Q3 PRECIOUS METALS USD 0.22 0.21 -0.01 68.7 63.6 -5.1 FIRST MAJESTIC SILVER CO Q3 PRECIOUS METALS USD 0.24 0.21 -0.03 70.1 63.6 -6.5 FLEXIBLE SOLUTIONS INTER Q3 CHEMICALS USD -0.01 -0.03 -0.02 3.8 3.6 -0.2 GEOVAX LABS INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.03 -0.02 0.01 -- -- -- GLOBAL SHIP LEASE INC Q3 MARITIME USD 0.12 0.18 0.06 39.0 39.5 0.5 GLOBALSTAR INC Q3 COMMUNICATIONS USD -0.06 -0.06 -0.01 19.5 20.5 1.0 GSE SYSTEMS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.04 0.02 13.4 13.0 -0.4 H&R REAL ESTATE INVESTME Q3 INVESTMENTS CAD 0.37 0.03 -0.34 -- -- -- HEMISPHERE GPS INC Q3 ELECTRONICS USD -0.02 -0.03 -0.01 15.8 14.0 -1.8 HOLLYSYS AUTOMATION TECH Q1 COMPUTER MFRS USD 0.29 0.28 -0.01 97.6 88.1 -9.5 HOT TOPIC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.09 0.10 0.01 184.0 179.4 -4.6 INTERNATIONAL ISOTOPES Q3 DRUGS USD 0.00 0.00 0.00 -- -- -- INVIVO THERAPEUTICS HOLD Q3 HOME HEALTH CARE USD -0.05 -0.04 0.01 -- -- -- ISORAY INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.03 0.00 1.5 1.1 -0.5 JINPAN INTERNATIONAL LTD Q3 ELECTRICAL USD 0.25 0.23 -0.02 54.1 58.8 4.8 LEADER ENERGY SERVICES L Q3 OIL CAD 0.03 0.00 -0.03 12.0 7.4 -4.6 LIFEWAY FOODS Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.10 0.09 -0.01 20.8 20.6 -0.1 LIMITED BRANDS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.24 0.26 0.02 2047.1 2050.2 3.1 LINAMAR CORP Q3 AUTO PART MFG CAD 0.50 0.52 0.02 790.0 773.4 -16.6 LIPARI ENERGY INC Q3 COAL USD -0.04 0.03 0.07 18.0 23.1 5.1 LITTLEFIELD CORPORATION Q3 LEISURE USD -0.03 -0.03 0.00 2.0 1.7 -0.4 LOBLAW COMPANIES LIMITED Q3 RETAILING - FOODS CAD 0.78 -- -- 9838.6 9827.0 -11.6 LOGAN INTERNATIONAL INC Q3 OIL CAD 0.16 0.13 -0.03 48.7 44.4 -4.3 MANCHESTER UNITED PLC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC GBP -2.00 -- -- 75.6 76.3 0.7 MEDICAL FACILITIES CORP Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.17 0.15 -0.01 53.7 55.5 1.9 MERITOR INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.19 0.32 0.13 1009.9 986.0 -23.9 MERRIMACK PHARMACEUTICAL Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.26 -0.25 0.01 10.1 11.3 1.2 METHYLGENE INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF CAD -0.02 -0.02 -0.01 0.2 0.0 -0.2 METRO INC 'A' Q4 RETAILING - FOODS CAD 1.18 1.24 0.06 2878.1 2943.7 65.6 MRI INTERVENTIONS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.02 0.02 1.1 1.1 0.0 MULTIBAND CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.07 -0.05 87.2 85.7 -1.5 NEONODE INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.04 -0.06 -0.02 1.7 1.7 0.0 NEONODE INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.04 -0.06 -0.10 2.5 1.7 -0.8 NEOSTEM INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.06 -0.01 3.5 4.4 0.9 NETAPP INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.48 0.51 0.03 1536.9 1541.2 4.3 NETSOL TECHNOLOGIES INCO Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.12 0.02 10.0 11.1 1.1 NEUROGESX INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.16 -0.11 0.05 3.2 2.8 -0.4 NEXXUS LIGHTING, INC Q3 ELECTRICAL USD -0.06 -0.05 0.01 1.5 1.3 -0.3 NIGHTINGALE INFOMATIX CO Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.00 0.01 0.01 5.3 5.1 -0.2 NOAH HOLDINGS LTD Q3 INVESTMENTS USD 0.11 0.15 0.04 22.8 25.8 2.9 NORTHLAND RESOURCES SA Q3 PRECIOUS METALS CAD -0.02 0.01 0.03 -- -- -- NYMOX PHARMACEUTICAL CORP Q3 DRUGS CAD -0.06 -0.04 0.02 0.8 -- -- OCEAN RIG UDW INC Q3 OIL USD 0.25 0.21 -0.04 278.6 285.7 7.1 OVERLAND STORAGE INC. Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.13 -0.17 -0.04 13.8 11.7 -2.1 PALATIN TECHNOLOGIES INC Q1 LEISURE USD -0.16 -0.05 0.11 0.0 0.0 0.0 PARKERVISION INCORPORATED Q3 COMMUNICATIONS USD -0.06 -0.06 0.00 -- -- -- PENNANTPARK FLOATING RAT Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.17 0.31 0.14 3.4 3.5 0.1 PENNANTPARK INVESTMENT C Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.30 0.02 29.9 30.8 0.9 PETSMART INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.63 0.75 0.12 1619.8 1629.5 9.7 PLC SYSTEMS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.10 -0.05 0.2 0.2 0.0 POSEIDON CONCEPTS CORP Q3 OIL CAD 0.48 0.10 -0.38 73.3 41.1 -32.2 POWER CORPORATION CANADA Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.56 0.52 -0.04 8100.0 -- -- POWER FINANCIAL CORPORAT Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.60 0.65 0.05 7978.0 -- -- POWER SOLUTIONS INTERNAT Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.20 0.00 51.0 51.7 0.7 PROFIRE ENERGY INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.03 0.01 -0.02 5.1 4.4 -0.7 PUMA BIOTECHNOLOGY INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.51 -1.29 -0.78 0.0 0.0 0.0 RAPTOR PHARMACEUTICAL CO Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.21 -0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 RELM WIRELESS CORPORATION Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.03 0.07 0.04 7.2 8.1 0.9 SAFE BULKERS INC Q3 MARITIME USD 0.29 0.37 0.08 45.0 42.5 -2.4 SERICA ENERGY PLC Q3 OIL USD -0.02 -0.02 0.00 4.1 3.5 -0.6 SILVERCREST MINES INC Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.07 0.03 -0.04 -- -- -- SILVERCREST MINES INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.02 -0.04 14.0 16.7 2.7 SOLAR POWER INC Q3 MACHINERY USD -0.01 -0.01 0.00 31.4 36.2 4.9 SOLAZYME INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.38 -0.37 0.01 8.8 8.6 -0.2 SORL AUTO PARTS INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.13 0.17 0.04 46.7 46.7 0.0 SPARTAN OIL CORP Q3 OIL CAD 0.04 0.05 0.01 16.0 15.6 -0.4 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS Q4 HOME PRODUCTS USD 0.43 0.50 0.07 832.0 832.6 0.6 SPROTT INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.04 0.07 0.03 34.8 35.8 1.0 STAPLES INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.45 0.46 0.01 6448.3 6353.1 -95.2 SUPERTEL HOSPITALITY INC Q3 INVESTMENTS USD -- -- -- 22.0 22.2 0.2 SUTOR TECHNOLOGY GROUP L Q1 STEEL USD 0.05 0.05 0.00 129.9 117.2 -12.7 TEMPLE REAL ESTATE INVES Q3 INVESTMENTS CAD 0.09 -0.08 -0.17 26.0 25.3 -0.7 TETHYS PETROLEUM LTD Q3 OIL USD -- -- -- 10.0 10.0 0.0 TRI-TECH HOLDING INC Q3 WATER UTILITIES USD 0.37 -0.08 -0.45 27.3 18.1 -9.1 TWIN BUTTE ENERGY LTD Q3 OIL CAD 0.03 -0.03 -0.06 76.8 73.4 -3.4 TYCO INTERNATIONAL LIMIT Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.35 0.33 -0.02 2719.6 2728.0 8.4 UROLOGIX INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -- -- 4.5 4.0 -0.5 VALUEVISION MEDIA INC. Q3 COMMUNICATIONS USD -0.12 -0.08 0.04 140.1 137.6 -2.5 VELTI PLC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.03 -0.03 -0.06 62.0 62.4 0.4 VIMPELCOM LTD Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.32 0.33 0.01 5777.1 5747.0 -30.1 WESCAST INDUSTRIES INC. Q3 AUTO PART MFG CAD -0.03 -0.19 -0.16 -- -- -- WIDEPOINT CORP Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.00 -- -- 13.9 15.2 1.4 WILLIAMS SONOMA INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.45 0.49 0.04 921.8 944.6 22.8 XINERGY LTD Q3 COAL USD -0.15 -0.65 -0.50 14.8 16.5 1.7