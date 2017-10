U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 15- 0800 ET

Nov 15 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AUTONAVI HOLDINGS LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.25 0.03 40.4 40.2 -0.2 BON-TON STORES INC Q3 RETAILING - GOODS USD -1.05 -0.52 0.53 683.0 683.1 0.1 BUCKLE INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.84 0.88 0.04 283.0 284.1 1.2 CANADIAN SOLAR INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.66 -1.01 -0.36 355.1 326.0 -29.2 CATO CORPORATION Q3 RETAILING - GOODS USD 0.15 0.16 0.01 197.6 197.6 0.0 CHILDREN'S PLACE Q3 RETAILING - GOODS USD 1.60 1.60 0.00 500.9 500.9 0.1 DESTINATION MATERNITY CO Q4 RETAILING - GOODS USD 0.28 0.39 0.11 128.6 128.5 -0.1 E-COMMERCE CHINA DANGDAN Q3 RETAILING - GOODS USD -0.26 -0.20 0.06 201.2 204.9 3.7 E-HOUSE CHINA HOLDINGS L Q3 INVESTMENTS USD 0.04 -0.07 -0.11 142.3 136.6 -5.7 GENTIUM SPA Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 0.02 0.07 8.8 9.2 0.4 GLOBAL SOURCES LTD. Q3 COMMUNICATIONS USD 0.19 0.25 0.06 53.2 59.1 5.9 GOLD RESOURCE CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.15 0.13 -0.02 36.8 36.5 -0.3 HELMERICH & PAYNE INC Q4 OIL USD 1.24 -- -- 812.7 819.8 7.0 INTEROIL CORPORATION Q3 OIL USD 0.12 0.11 -0.01 246.5 326.9 80.4 LABRADOR IRON MINES HOLD Q2 METAL FABRICATORS & DIST CAD -0.32 -0.47 -0.15 51.9 33.0 -18.8 MAXIMUS INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.69 0.74 0.05 293.9 300.7 6.8 MIGAO CORP Q2 CHEMICALS CAD -0.05 -0.15 -0.11 33.5 11.7 -21.8 MULTIMEDIA GAMES HOLDING Q4 LEISURE USD 0.21 0.30 0.10 39.2 41.4 2.2 NASH FINCH CO Q3 RETAILING - FOODS USD 0.71 1.20 0.49 1488.8 1496.3 7.6 NGL ENERGY PARTNERS LP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.09 0.18 0.10 1052.9 1135.5 82.6 PACTERA TECHNOLOGY INTER Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.33 0.10 76.9 79.6 2.7 PERRY ELLIS INTERNATIONAL Q3 CLOTHING USD 0.23 0.25 0.02 237.2 236.2 -1.0 SALLY BEAUTY HOLDINGS INC Q4 COSMETICS USD 0.36 0.39 0.03 885.2 882.6 -2.6 SIMCERE PHARMACEUTICAL G Q3 DRUGS USD 0.07 0.07 0.00 85.7 83.8 -1.9 SINOVAC BIOTECH LTD Q3 DRUGS USD -0.03 -0.06 -0.03 12.4 14.3 1.9 STAGE STORES Q3 RETAILING - GOODS USD -0.30 -0.28 0.02 360.6 370.6 10.0 TARGET CORPORATION Q3 RETAILING - GOODS USD 0.78 0.81 0.04 16918.4 16929.0 10.6 TOWER SEMICONDUCTOR LTD Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.84 0.65 -0.19 156.9 154.6 -2.3 TRANSDIGM GROUP INC Q4 DEFENSE USD 1.76 1.72 -0.04 464.8 462.6 -2.2 TRONOX LIMITED Q3 CHEMICALS USD 0.45 0.21 -0.24 532.1 487.3 -44.8 VIACOM INC Q4 COMMUNICATIONS USD 1.17 1.21 0.04 3407.2 3363.0 -44.2 WAL-MART STORES INC Q3 RETAILING - GOODS USD 1.07 1.08 0.01 114961.4 113929.0 -1032.4